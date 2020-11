Una joven rivadaviense en el equipo que desarrolla el test rápido contra el Covid

Inés Harguindeguy es una joven profesional de América, del distrito de Rivadavia. Es licenciada en Biotecnología y Biología Molecular y es parte del equipo de científicos de la Universidad Nacional de La Plata que crearon el primer test serológico que detecta la presencia de Covid 19 en la sangre en 5 minutos. Un dispositivo que ha sido distinguido como símbolo de la soberanía nacional y que ubica a la ciencia argentina en un lugar de privilegio en este contexto de la lucha global contra la pandemia.

Harguindeguy, que hace 7 años vive en La Plata y es egresada de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, atendió el teléfono ayer para hablar con Oeste BA Radio de FM Omega y dar detalles de la tarea científica que desarrollan.

“Estoy en La Plata para formar parte de un grupo de investigadores que están desarrollando este test para detectar coronavirus, es un test serológico que detecta anti cuerpos presentes en la sangre y ahora estamos en la parte de producción para empezar a producirlo más masivamente”, dijo Harguindeguy, en la entrevista telefónica.

–Se destaca a FarmaCov test porque es el desarrollo 100% de la ciencia argentina.

-Es bueno que se visibilice la ciencia Argentina y todo el potencial que hay. Es un grupo de científicos que trabajan en un instituto que depende de la UNLP y el Conicet que ante la situación de la pandemia y que se necesitaba un método para testear grandes cantidades de personas y más económico que lo que es el test por PCR se pusieron a la cabeza y dijeron qué podemos hacer con lo que tenemos y dar una solución al problema hoy que se presenta.

Hoy tienen un test ya prácticamente aprobado, estamos haciendo las últimas pruebas que nos pide ANMAT para poder a probarlo y para poder empezar a comercializarlo. Es un rápido que en 5 minutos permite detectar si la persona está infectada con coronavirus o estuvo en algunos días anteriores mediante la detección de dos anticuerpos. Ahora estamos en la parte de ver si podemos producirlo más masivamente ante la fuerte demanda.

–¿Cuáles son los beneficios del testeo masivo y rápido?

-La recomendación siempre es tener mayor capacidad de testeo, en este caso es rápido, masivo y a menor costo, para ver la cantidad de positivos no detectados, y los asintomáticos que son los que generan mayor problema en la sociedad porque transitan con su vida de una rutina normal y multiplican el número de infectados. Ahora si los pudiéramos aislar tempranamente serían más fáciles de planificar las medidas y levantar algunas restricciones que aún existen como por ejemplo en los medios de transporte urbanos.

En otro tramo de la entrevista, destacó que en el Instituto en el que ella trabaja “lo que hacemos es fabricar la proteína” que necesita FarmaCov test, “una vez que la tenemos lista la enviamos a una cooperativa que la ensamblan en un cassette de plástico y en un sobre para la venta y sirve para detectar el anticuerpo IGM y en el otro IGG que son los que están preparados”.

–¿Cómo ven ustedes en la comunidad científica el desarrollo de la pandemia y lo que pasa hoy en Europa?

-Certezas no tiene nadie, este virus vino a cambiar todo lo que se sabía. La segunda ola de Europa preocupa por la cantidad de cifras y se ve que aquellas personas que se infectaron en la primera ola y transitaron la enfermedad sin problemas ahora se reinfectan y sí tienen síntomas con mayor gravedad y hasta incluso algunos están analizando si los anticuerpos producidos en la primera etapa no generan ahora las condiciones para la segunda.

Al virus lo vamos corriendo desde atrás. Los especialistas coinciden que esto cambió lo que se conocía, que la tasa de mutación es muy alta y que lo vamos siguiendo de atrás. Hoy en todo el mundo hay miles de lugares de investigación sobre el tema así que mientras que aparece la vacuna se pueden ir encontrando mecanismos de combate.

–Contanos sobre vos ¿cómo fue que terminaste siendo parte de este proyecto?

-Estoy en La Plata desde hace 7 años estudié en la Universidad Nacional de la Plata en la Facultad de Ciencias Exactas y este año ante la pandemia me fui a América, hasta octubre que surgió esta posibilidad. Necesitaban gente, más manos para meterle al trabajo porque hay mucho para hacer y poner a punto el test. Esta es mi primera oferta laboral, no dudé demasiado y ante el llamado me vine para aquí. Fue increíble me surgió esta oportunidad laboral, me pareció muy interesante la propuesta.