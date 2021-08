Una gatita estudiosa

Es una de las postales que se han captado en esta nueva etapa de presencialidad en las escuelas que inició hace pocas semanas en el distrito de Trenque Lauquen. Docentes y alumnos afirman que, en épocas de normalidad, no es extraño ver a algún perro “colado” en el salón de clases el cual, echado en un rincón, dormitaba tranquilo sin molestar a nadie.

Hoy, debido a la situación de pandemia de Covid-19, el control sobre el ingreso a los establecimientos es mucho mayor y, por esa razón, ya no se ven canes en ninguna de las aulas. No obstante, parece que esta hermosa gatita es demasiado escurridiza y no hay control que pueda detenerla. Allí se la ve, lejos de dormitar, muy atenta a la clase. Un verdadero ejemplo. ¿No les parece?