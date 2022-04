“Una flor perpetua para nuestros héroes perpetuos”

En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se concretará hoy en Trenque Lauquen una original iniciativa que tiene el fin de homenajear a los héroes argentinos que dieron batalla en el tristemente recordado conflicto bélico en el Atlántico Sur iniciado en abril de 1982. Se trata del descubrimiento de una hortensia gigante compuesta de 649 pétalos, en representación de cada uno de los caídos en la guerra.

El proyecto, llamado “Hortensias para Nuestros Héroes”, se basa en una flor realizada en venecitas de vidrio con la técnica de mosaiquismo.

La obra que se presentará hoy en un acto que tendrá lugar a las 10 de la mañana en la Escuela 35 es una réplica local de un proyecto iniciado en 2020 por la artista pilarense Silvia Kuhn quien organizó, junto a voluntarios, la construcción de hortensias con mosaicos en distintas partes del país. Y quienes están al frente en Trenque Lauquen de esta actividad son las también artistas María Inés Roldán, Celia Pérez y Paula Osterrieth.

En Trenque Lauquen

La mosaiquista local Paula Osterrieth contó a La Opinión cómo fue que esta iniciativa pudo finalmente ser replicada en Trenque Lauquen. “Este proyecto nace de la idea de la artista Silvia Kuhn quien ha instalado una hortensia en su lugar de origen en el cenotafio del Monumento a los caídos de Malvinas de Pilar. Y a ella se le ocurrió poder replicar la idea en todo el país al cumplirse 40 años de esta fecha tan especial para que las y los mosaiquistas de todas las ciudades que quieran participar lo puedan hacer e instalar la hortensia como reconocimiento a nuestros héroes en su propia tierra. Así fue como, a través de las redes sociales, nos enteramos Celia Pérez, María Inés Roldan y yo, y pensamos enseguida en trabajarla juntas. Además, colaboraron con este trabajo Antonela Sastre, Erika López y Nelida Boris”, dijo antes de agregar que este trabajo es “una donación”, señalando: “Todos los materiales fueron puestos por nosotras como regalo a nuestros héroes. Fue muy emotivo para nosotras cada encuentro de trabajo y cada paso dado hasta finalizar la obra”.

El proyecto

En palabras de Silvia Kuhn puede conocerse: “Este proyecto surge en el año 2020 cuando yo visito Malvinas. Estuve ahí a fines de enero del 2020 y allí pensé en llevarle una flor perpetua a cada uno de nuestros héroes perpetuos. Ahí el clima es bastante inhóspito, hay mucho viento, hace bastante frío y, obviamente, hay algunas pocas florcitas que han llevado los familiares cuando han realizado los viajes humanitarios, algunas quedan, pero el gran porcentaje se han volado”. “Entonces, en el momento en el que lo pensé, también pensé que sería bastante difícil conseguir los permisos para poder dejar algo en ese suelo y, cuando vine acá, tiempo después, procesando todo eso que se me había cruzado en ese momento, busqué a la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, me encontré con su presidente que es la hermana del soldado Elbio Araujo quien se llama Maria Fernanda Araujo. Su mamá vive y es como la abanderada de todos los familiares porque su papá ya no está y su mamá, junto con otros padres, fueron los fundadores de esta comisión. Empecé a hablar con ella, le conté el proyecto que tenía, me dijo que le enviara algunas fotos y fue lo que hice. Le mandé diferentes fotos de trabajos que yo había hecho y eligieron la hortensia. En este caso, para hacer cada una de las hortensias, que tienen 16 centímetros de diámetro, hacen falta 135 bouquets para cada una con lo cual, multiplicado por 230 tumbas, hacían falta unos 42 mil pétalos de venecitas que, en este caso, son de dos sendas de 2 x 2 que son más pequeñas”, explicó.

Hecho por todos

Kuhn contó además: “Ante el sí, y ante este tamaño trabajo que excede el corazón de cualquiera, me dije que realmente esto tenía que ser hecho por todos los argentinos. Entonces hice un pedido a través de mis redes sociales de pétalos de venecitas de 2 x 2 cortadas en diagonal con forma de pétalos y así me fueron llegando desde diferentes puntos del país pétalos. Llegaron a mi casa 52 mil pétalos que están reservados juntos con las bases que las hice hornear en Venado Tuerto para cuando llegue el momento de arribar a Malvinas. No sabemos si va a ser este año. Todavía no están abiertos los vuelos a Malvinas desde ningún lugar del mundo que no sea Londres a causa de la pandemia. Así que estamos esperando el próximo vuelo humanitario y, en ese viaje, se van a llevar estas 230 hortensias a cada una de las lápidas”.

Asimismo, la artista señaló: “El año pasado realicé esta hortensia que tiene 649 pétalos y entonces, visto que no podíamos llevar las hortensias en este tiempo, establecimos hacerla para que todas las personas que se quieran sumar lo hagan y así lograr que cada uno, en su lugar, en su distrito, en su municipio pueda hacer este homenaje con esta hortensia para tener este 2 de abril esta nueva manera de recordarlos que, como siempre decimos, es una caricia para todos los familiares para que sepan que no olvidamos al héroe”.