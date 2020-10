Una firma que, en menos de dos años, se convirtió en una alternativa fuerte en el mercado local

Desde hace casi dos años, Inmobiliaria Odetti se instaló en Trenque Lauquen para convertirse en una de las alternativas más importantes del mercado inmobiliario tanto urbano, pero, sobre todo, a aquel vinculado al sector agropecuario.

Nacida en Ingeniero Luggi, provincia de La Pampa, en el año 2013, la firma encabezada por Maximiliano Odetti, llegó a esta ciudad donde, además de dedicarse al rubro inmobiliario, brinda asesoramiento agropecuario a productores y empresas del sector.

La Opinión habló con Maximiliano Odetti, martillero y titular de la inmobiliaria, ubicada en calle Pellegrini 155, que ya es parte de nuestra ciudad.

Inicios

En diálogo con La Opinión, el martillero Maximiliano Odetti, habló sobre sus inicios en la actividad y destacó que “en el año 2013 arranqué con la inmobiliaria en Ingeniero Luiggi (La Pampa) y hace casi dos años abrimos una sucursal acá en Trenque Lauquen”.

Y agregó que “además del mercado urbano nosotros también apuntamos al sector rural. Es decir, nos dedicamos a la compra-venta y alquiler de campos y también hacemos tasaciones. Y al mismo tiempo estoy asociado con otra empresa que se dedica a la parte de asesoramiento agropecuario. Es decir que no solamente prestamos servicio inmobiliario, sino que, con otros dos socios que tengo, brindamos ese tipo de servicios y también venta de insumos para el sector”.

Diferencias

Por otra parte, el entrevistado se refirió a las diferencias que existen entre el mercado inmobiliario de Ingeniero Luggi, ciudad de origen de la inmobiliaria, y el local y destacó que, en lo vinculado al sector agropecuario “aquí, en Trenque Lauquen, los valores de los campos que se manejan son mucho más altos. La Pampa, por ejemplo, es una zona más ganadera y los suelos quizás no son tan distintos que acá, pero el régimen de lluvias es diferente. Y los cultivos tienen mayores rendimientos en esta zona y ahí reside la diferencia en los valores”.

En este sentido, indicó que “el valor promedio de la hectárea en La Pampa es de US$ 2.500 o US$ 3.000 y acá, en la zona de Trenque Lauquen, hay que hablar de US$ 4.500 hasta los US$ 9.000. Hay una diferencia muy grande que, en algunos casos, puede llegar a ser el triple. Y ello se debe a que los campos tienen unos muy buenos rindes”.

Y añadió que “otra de las diferencias es que en Ingeniero Luiggi tiene 5.000 habitantes. Y acá no sólo es Trenque Lauquen, sino que también están los pueblos del distrito. Eso hace que haya más clientes, pero no sólo eso, sino que también hay empresas que nos contactan. Allí hay menos estancias. Y acá, un campo chico te deja buenos honorarios por el valor que tiene”.

Además, sostuvo que “en lo que es el mercado inmobiliario urbano también hay mucha más cantidad de gente, mayor movimiento. Trenque Lauquen es una ciudad muy prolija y linda para vivir. Me gusta cómo se maneja el mercado acá, por eso elegí este lugar. Desde que vine me siento que estoy como en mi pueblo”.

Actualidad

Con respecto a la actualidad del sector, Odetti indicó que “el tema está complicado porque lo que se ve es que no hay previsibilidad. La gente no ve un rumbo por parte del gobierno nacional y por eso mismo no sabe bien qué hacer. Se ve que hay interés en invertir en propiedades, pero, al no haber previsibilidad, hay mucha especulación”.

De todas maneras, consideró que “en cualquier momento va a arrancar. Lo veo como una carrera en la que algunos ya están en el punto de partida, otros están por llegar, pero todos van a arrancar en cualquier momento. Hay que estar preparados y ojalá que esto arranque lo antes posible”.

Al respecto, indicó que “creo que después de las vacaciones la situación va a cambiar, pero hay mucha incertidumbre. Pero se nota un interés, hay muchas consultas por terrenos, quintas, casas, hay dinero en el bolsillo, pero también está el freno por la falta de certidumbre y eso genera un poco de inseguridad”.

Por último, el martillero aprovechó la ocasión para saludar a todos los colegas en su día.