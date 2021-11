Una fecha nocturna y el “Decano” que busca ser el campeón del Único

Si la séptima fecha del Torneo Único tuvo como protagonista un fin de semana de altísimas temperaturas, este octavo capítulo será recordado por sus partidos en horas nocturnas.

Y es que desde la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF), en comunión con los clubes, se ha programado una fecha con horarios no habituales que llevarán a que la octava se termine en la noche del domingo, debido a que el último encuentro en jugarse comenzará a las 21 horas en cancha de Atlético Trenque Lauquen. Lo cierto es que hoy, en el adelantado, juega el Foot Ball Club Argentino, líder del Torneo Único en primera división y en caso de ganar, y que el domingo sus perseguidores no ganen, será el campeón del certamen.

Repasamos hoy todo lo que hay que saber para seguir de cerca esta fecha tan particular en cada una de sus divisiones, ya que no solo estarán la primera y tercera, sino además las inferiores, el Femenino y el Senior.

Posibilidades del “Decano”

En el fútbol todo puede pasar y, aunque se tienen que dar ciertos resultados el domingo, Argentino si gana hoy meterá presión para ser el campeón en esta misma fecha. Para esta tarde los horarios habituales, a las 14 horas la tercera y desde las 16 la primera. Argentino recibirá a Atlético Pellegrini, dirigido por jueces de América en ambas divisiones.

El domingo es donde todo se trastocó y la fecha se extenderá hasta las últimas horas del día. Uno de los partidos a tener en cuenta es el que jugarán Giat de Beruti y Las Guasquitas. En su cancha los berutenses necesitan ganar para no perderle pisada al “Decano”. En su boletín oficial la LTF anunció que “Momentáneamente se le da por ganado el encuentro a Giat, partido que quedó suspendido frente a Monumental” el pasado domingo. Es decir, que la LTF le entregó los 3 puntos a los de Beruti y es por ello que Giat suma 13 y está a uno de Argentino. Tiene que jugar ante el último de la tabla, Las Guasquitas, que solo ha sumado una unidad. Pero, “partidos son partidos”. A las 14 horas irá la tercera, dirigida por Juan José Di Giacoma y a las 16 horas la primera, con Claudio Maldonado, Lorena Alegre y Emiliano Castoldi.

Ahora sí, los dos últimos partidos en la noche del domingo. En Pellegrini, en el Complejo Deportivo, a las 18 horas jugará la tercera y desde las 20 la primera en los cruces entre Huracán y Ferro Carril Oeste. Otro de los partidos claves, ya que el “Verde” es escolta, a un punto del “Decano”. Dirigirá Nelson Coronel junto a los líneas Tobías Moyano y Luciano Díaz en primera, y en tercera, Raúl Moyano.

Y para cerrar la jornada y, además inaugurar las nuevas luminarias de Atlético Trenque Lauquen el duelo entre el “Indio” y Monumental. En este caso, la tercera irá desde las 19 horas y la primera división a partir de las 21. Arbitrarán Gustavo Moreno, Sebastián Rosino y Paola Perego en primera, y Hernán Losada, en la tercera.

Barrio Alegre, quien lidera en la tercera división y es el gran candidato, cumplirá fecha libre.

Inferiores

Las categorías inferiores tendrán partidos a las 13.30 y 18 horas. Para hoy, desde las 13.30, en cancha de Atlético Trenque Lauquen los duelos entre el “Indio” y Monumental, en sexta dirigirá Claudio Maldonado, en quinta Federico Covino y en cuarta Leonelo Rueda. Giat recibirá a las tres divisiones de Las Guasquitas con los jueces Sergio Álvarez, Walter Rodríguez y Raúl Pastor. En tanto que, desde las 18 horas, en el Complejo Deportivo los partidos entre Huracán de Pellegrini y Ferro Carril Oeste, con el arbitraje de Pablo Albín, Saúl Arenas y Cristian Bukmeier.

La fecha se cierra el domingo, desde las 13.30, entre Argentino y Atlético Pellegrini con Miguel Fernández en sexta, Federico Covino en quinta y Juan Parisoto en cuarta.

Damas

En cuanto al Fútbol Femenino la LTF informó que “no habiendo presentado descargo los clubes Las Guasquitas y Barrio Alegre por la no presentación a disputar los partidos de fútbol en la división Fútbol Femenino este tribunal resuelve: al no haberse presentado a jugar por tres partidos seguidos (ART 53), dar por perdido todos los partidos no disputados y aplicar una multa de 58 valor entrada (ART 109 Inc. I) siendo un importe de $5.800 a cada club”.

La quinta fecha del Femenino se jugará desde las 11.45 del domingo, en cancha de Atlético Trenque Lauquen, en primer turno con Monumental ante Racing de Fortín Olavarría, y luego, Atlético Trenque Lauquen contra Ferro Carril Oeste. Serán Raúl Pastor y Saúl Arenas los jueces.

Senior

El Senior jugará la fecha 11 desde las 9.45 del domingo con estos cruces: Ferro Carril Oeste ante Atlético Trenque Lauquen, arbitrado por Cristian Bukmeier, Juan González y Leo Fortuno; Barrio Alegre será local ante Tres Llantas con Nicolás Losada, Pablo Albín y Paola Perego; en cancha de Atlético Trenque Lauquen el partido entre Progreso y el FBC Argentino con los jueces Leonelo Rueda, Lorena Alegre y Miguel Fernández; y Monumental será local ante Las Guasquitas con arbitraje de Roberto Álvarez, Natalia Núñez y Moguel Menegazzi.