Una familia que siempre tiene lugar para uno más

Son muchos los animalitos callejeros que por desgracia deben afrontar vidas muy difíciles, entre falta de alimento y agua, desprotección, enfermedades y muchas veces maltrato. Por suerte en nuestra ciudad hay un gran trabajo por parte de las protectoras locales, que de todas formas no dan abasto con su tarea solidaria, una de las razones por las cuales se promociona mucho la adopción responsable.

Adoptar a un perro de la calle, que ha sufrido mucho, es un notable gesto, que llena el alma de quien lo lleva a cabo y le cambia la vida a todos los involucrados. Y cuando esa adopción se da para un ser de puro amor que sufrió muchísimo y tiene algunas secuelas de ese padecimiento, parece que el mérito y la satisfacción de quien le abre sus puertas a estos animalitos se multiplica. Tal es el caso de la familia de Pablo, Lucrecia y sus hijas, quienes hace pocos días adoptaron a Trípode, un galguito rescatado de la calle casi muerto, que hoy sólo tiene tres patitas, y por el que se había motorizado una campaña buscándosele una familia para que tenga una segunda oportunidad tras una vida sufrida.

Si bien, las protectoras locales le buscan hogar constántemente a muchos perros de la calle, el caso de “Tripo” era especial. Y por suerte tuvo un final feliz, ya que Pablo, Lucrecia y sus tres hijas, Josefa, Irene y Felipa, le abrieron las puertas de par en par, junto a Baltazar, Luna y Odín, otros tres perros que ya eran parte de la familia.

Compromiso

Baltazar, Luna y Odín también eran perros callejeros, y ya aceptaron a “Tripo” (nombre al que ya responde y parece que quedará definitivo) como uno más.

Baltazar hace 7 años que está con la familia, Luna hace cuatro y Odín dos. Además hasta no hace mucho con ellos también estaba Nono, un viejito can ciego que fue rescatado en la última etapa de su vida después de no pasarla bien, y que gracias a esta familia vivió su último año y medio en esta tierra con el calor de un hogar y el cariño que merecía.

“No miramos el tema de los gastos a la hora de adoptar”, comenta Pablo ante la consulta de La Opinión, añadiendo: “Lo vemos por el lado de rescatarlos, de ayudar y hacerlos parte de la familia. Obvio que todo esto conlleva darles alimento, vacunas. Tripo está saliendo de un problema de sarna y hay que lavarlo con jabón blanco, darle una pastilla, llevarlo a curar. A Baltazar le quedaron problemas crónicos por haber pasado frío. Pero los cuidamos todos porque son de la familia. Uno de nosotros hace una cosa, otro hace otra. No son una carga, son alguien más de la familia. Si no es así, es en vano adoptar”.

Una nueva vida

Los animales tienen un su hogar mucho espacio para correr y jugar entre ellos y con las niñas de la casa, incluso se los puede ver casi siempre con alguna de ellas.

Sobre la llegada de “Tripo” a la familia, Pablo contó: “Cuando salió el aviso dije que sería lindo darle una oportunidad, se lo mostré a Jose, que es la que me ayuda, y dijimos ‘veremos cómo hacemos’. Y ahora si lo ves, a pesar de no tener una patita, en dos o tres zancadas le saca diferencia a los otros. Más allá del tema, no se nota tanto la diferencia, uno piensa ciertas cosas y a veces las diferencias las hace uno con sus ideas, pero él hace sus pozos, come, corre…”.

Ahora, “Tripo” está en un proceso de adaptación a su hogar, pero va muy bien. “Empezó con algo de miedo para comer y empezaron a comer por separado. Pero entre ellos se van reconociendo, los sacamos a caminar juntos y ahora duermen juntos también”, señaló Pablo.

Algo especial

Por último el entrevistado destacó que, a su entender, los perros que se adoptan de la calle tienen algo especial. “Los perros de la calle son fieles. Podés comprar uno, pero de esta forma vos le das una segunda oportunidad a uno de ellos y eso lo agradecen. Ese es un consejo que puedo dar, siempre que la adopción sea consciente, ya que muchos de los que vivieron mucho tiempo en la calle tienen sus problemas, y hay que acompañarlos”, remarcó.