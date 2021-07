Una deshonestidad casi nunca registrada

Cierto es que la mirada acusatoria de la opinión pública generalmente adolece por ser “tuerta”: se enfoca al corrupto/a casi como único participante del delito, mientras que el/la corruptor/a (quien ofrece la dádiva, la coima, el “retorno”) suele zafar de la condena social; si así no fuera, varios/as empresarios/as de renombre difícilmente mantendrían el prestigio que su mera riqueza les depara (un altísimo directivo del Grupo Techint admitió que solían pagar coimas, sin embargo tales confesiones no hacen mella en el imaginario social positivo acerca de estas mega-corporaciones y sus gerentes).

Hay otra forma de deshonestidad que pasa casi completamente desapercibida: la deshonestidad intelectual, entendida como incapacidad/pereza/cobardía para mantener un debate de ideas sin caer “en el barro” de las descalificaciones personales. Un aspecto corriente de tal deshonestidad ha sido facilitado por las redes sociales, y se trata de la actitud de agraviar o insultar a quien expresa ideas contrarias a las propias, muchas veces como primera reacción, rápida, frente a los argumentos con los cuales se desacuerda.

Pero no es ése el aspecto más degradante de esta suerte de “parodia comunicacional” que se pone en escena todos los días, a toda hora. Porque más allá o más acá de la violencia verbal que supone un insulto/agravio/descalificación gratuita, el verdadero problema es que así el debate nunca “arranca”, se queda empantanado en chicanas de poca monta (siquiera se tratara de ironías bien pensadas, pero ni eso…). Parece que hay voluntad de teclear, pero no de darse tiempo para pensar y escribir desarrollando argumentos, contribuyendo efectivamente a que terceras personas puedan leer diferentes posturas sobre un tema, y sacar alguna conclusión que las enriquezca (entiendo que los debates no son para “derrotar” al eventual “oponente ideológico”, sino para que quienes se “asoman” a la discusión como “espectadores / lectores” complementencon otras miradas la propia opinión, y ganen de ese modo un espacio / momento de reflexión).

Otra forma de deshonestidad intelectual, que no se nota tanto en el llano como en las “alturas” de los grandes medios de comunicación, es el cambio de opinión, muchas veces radical (de 180°, digamos), sin ejercicio de autocrítica alguna. Vale pensar, como ejemplo, en Elisa Carrió hablando hasta 2003 de la necesidad de ahondar en “la pista siria” como línea de investigación promisoria en la búsqueda de los responsables del atentado a la AMIA, y al mismo tiempo diciendo que “la pista iraní” era la que convenía a los Gobiernos de Estados Unidos, Israel y Argentina de entonces, pero que no conducía a la verdad. A partir de la aprobación del Memorándum de entendimiento con Irán (jamás puesto en práctica por la negativa a aprobarlo del parlamento iraní), Carrió empieza a denunciar que “la pista iraní” es la única que hay que investigar. “Lilita” tiene montones de estos “vuelcos totales” de argumentación, sin explicar qué la lleva a cambiar. Otro ejemplo célebre es el de Jorge Lanata, que hasta 2009, aproximadamente, denunciaba la monstruosa concentración de medios que ejecutaba el Grupo Clarín, pero que a partir de la discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mutó de “vereda” y se acomodó como uno de los mascarones de proa del Grupo que antes denunciaba por monopólico y abusivo.

Volviendo al llano, a la gran mayoría que no tenemos acceso a ser protagonistas del “prime time”, parece que con la comunicación nos ocurre algo parecido a lo que pasaen otras esferas de nuestra existencia: cuanto más se amplían tecnológicamente las posibilidades de ejercitar una facultad importante, como es la expresión de pensamientos /reflexiones, más evidentes resultan nuestras limitaciones para aprovechar cabalmente tal oportunidad. Así, el acceso casi universal a medios de expresión de opiniones por escrito, como son las redes sociales, se transforma muchas veces en una ciénaga de descalificaciones, improperios, “jajajaes” y otras maneras intelectualmente muy poco honestas de eludir debates necesarios, sostenidos con rigor ideológico y respeto personal. Queda claro que el sistema democrático se perjudica debido a esa falta de voluntad de discutir con honestidad intelectual.

Pablo E. Carabelli

(docente, colaborador en medios locales desde hace un cuarto de siglo, con el objetivo de alimentar debates).