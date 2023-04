Una desbordante celebración de la vida

Un microclima distendido, alegre y súper festivo en el que abundaron las rondas de baile y los trencitos y que tuvo también la entrega de un reconocimiento, emotivas palabras y competencia deportiva, al cabo, el motivo convocante aunque con todo el valor agregado enumerado, envolvió el pasado sábado la inauguración del Torneo Apertura de Newcom, impulsado por la Liga Trenquelauquenche de esa disciplina con el acompañamiento del CEF nº18 y la organización de la dirección de Deporte municipal, que tuvo además su parte formal con un acto encabezado por el Intendente Miguel Fernández, y enmarcado en el 147º aniversario de nuestra ciudad.

Por la mañana y después de la ceremonia de inicio, que se realizó sobre el mediodía y de la que también tomaron parte el diputado provincial Valentín Miranda; el concejal Francisco Recoulat; director de Deporte, Sergio Barbas; la directora del CEF nº 18, Viviana Corral; el ex atleta olímpico Germán Lauro; el jefe Distrital de la Policía Bonaerense, Marco Arregui; los profesores Eduardo Toledo, Federico Navas y Evelina Grau; el coordinador de la dirección de Deporte Martín Lusetti; representantes de la Liga y el árbitro nacional de newcom FEVA Oscar Puras, en el Polideportivo Municipal, sede del certamen, se jugó la primera fecha de las tres categorías: +40; +50 y +60.

El acto

El ingreso de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional Argentino, las palabras del profesor Eduardo Toledo, coordinador municipal de newcom e integrante de la Liga, y de Oscar Puras, referente de la actividad, principal actor de la fundación de la Liga y receptor de un reconocimiento –entregado por el Jefe comunal y el diputado Valentín Miranda- por la labor que desarrolla para fomentar este deporte y formar árbitros, precedieron el mensaje del intendente Fernández, quien, además, hizo el “saque inicial” para dar protocolarmente por comenzado el certamen.

La Bandera Nacional fue portada por integrantes de la categoría +60: Noemí Marchesi, acompañada por Juan Carlos Alí y Elsa López, escoltas derecho e izquierdo, respectivamente; de la Bandera Bonaerense se encargaron representantes de la categoría +50: Gladys Segurado, a quien escoltaron Sergio Ustarroz y Sandra Lescano; y de la Bandera Distrital, Marías Celeste Castro, DFiego Giulianelli y José Luis Gallo, de la categoría +40.

Mensajes y distinción

Toledo recordó que en Trenque Lauquen el newcom se practica hace 13 años y que la creación de la Liga es consecuencia de un grupo de trabajo constituido por fanáticos de ese deporte y de la idea que remontó el ex juez de fútbol y actual árbitro de newcom Oscar Puras, para agregar que son muchos los adultos de distintas franjas etarias que empiezan a estar en movimiento.

En la bienvenida que les dio a todos/as pero particularmente a quienes vienen de localidades, Fernández dijo: “Ustedes no saben lo contento que uno está cuando ve esto, porque cuando a uno le toca gestionar una ciudad y empieza a ver cosas que no pasaron por sus manos pero que pasan, quiere decir que hay un equipo; cuando uno no es el que tuvo la idea sino simplemente la acompañó, quiere decir que hay algo en la comunidad, algo en la gente que moviliza”.