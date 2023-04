Una copa llena de luz

Generalmente, las mejores fotos otoñales suelen tomarse de día, cuando la claridad de la jornada permite apreciar y capturar de la mejor manera el paisaje pintoresco que ofrece la estación. No obstante, durante la noche también es posible fotografiar bellas imágenes, aunque, justamente, lo pintoresco del asunto corre el riesgo de perderse casi por completo.

No fue esto último lo que ocurrió con la presente fotografía en la cual, gracias al farol de luz popularmente conocido en la ciudad como “chupetín”, nada se perdió de lo que la copa de este árbol tenía para ofrecer. Claro que las últimas noches otoñales no se caracterizaron por invitar a los trenquelauquenses a salir a tomar imágenes ya que el frío se sintió con intensidad. No obstante, alguna que otra nochecita cálida quizás regale esta época del año en la que la ciudad festeja su 147° Aniversario. A estar atentos para registrar toda la belleza que nos rodea.