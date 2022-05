Una charla sobre los desafíos para crecer en un Comité de la UCR colmado

“El Estado tiene que ser el motor del país que genere políticas públicas que permitan el crecimiento de todos los sectores de la sociedad”, instó el pensador, analista y politólogo Andrés Malamud al trazar un panorama sobre el futuro próximo y el rol de la Unión Cívica Radical, sus dirigentes y equipos técnicos, en una charla abierta en la que se abordaron una gran cantidad de tópicos a propuesta de las preguntas que surgieron de los presentes.

El encuentro se concretó el domingo en el Comité distrital de la UCR a salón completo, con más de 200 asistentes de la ciudad cabecera y localidades del partido, y dirigentes y militantes de distritos como Pellegrini, Tres Lomas, Pehuajó, Henderson, Bragado, General Villegas y Carlos Tejedor, entre otros.

Malamud, que reside en Lisboa, Portugal, eligió Trenque Lauquen para dar una de sus disertaciones en nuestro país, y compartió mesa con la presidenta del Comité distrital de la UCR Gabriela Aimar, el intendente Miguel Fernández y el diputado provincial Valentín Miranda.

“Oportunidad más amenaza”

La charla se inició con una introducción de Malamud de unos 15 minutos y luego se desglosó en más de una hora y media de una dinámica de preguntas y respuestas abiertas al público presente.

El politólogo, que es Convencional Nacional de la UCR, se introdujo en los temas más candentes de la actualidad política, económica y social, exploró propuestas de cara a las elecciones del 2023 analizando el rol de la UCR en el arco opositor, describió con precisión a las principales figuras de la política nacional, resaltó la aparición de Facundo Manes como un dirigente que trae esperanza y creatividad para dar solución a los problemas nacionales, y analizó otros temas como el empleo, la educación, la seguridad y el contexto mundial a partir de la crisis por la Guerra en Ucrania. En ese aspecto, Malamud mencionó la importancia de mirar al mundo “como una oportunidad más amenaza, las dos cosas, y Argentina lo que tiene que saber hacer es protegerse de las amenazas y aprovechar las oportunidades; y el mejor diagnóstico lo tiene la UCR con dirigentes que vienen pensando estas cosas hace mucho tiempo, y el radicalismo tiene algo que no tienen otros espacios políticos: matices, que permiten asociarse a los mejores socios del mundo para dar crecimiento al país y adaptar el plan de gobierno a las coyunturas. El mundo requiere energía y alimentos, y si hacemos las cosas bien vamos a tener una oportunidad”.

Preocupaciones

El politólogo se mostró preocupado “por el incremento del narcotráfico y sus secuelas que se expanden de los grandes centros urbanos hacia el interior, con la ciudad de Rosario como el epicentro más violento”. De todas maneras, al poner en comparación los datos de Argentina con otros países de América Latina, explicó que nuestro país ha diseñado una gran cantidad de políticas públicas a lo largo del tiempo para contener este fenómeno preocupante, aunque destacó que en los últimos años han ido en declive y esto se advierte en la escalada actual.

Además, pidió a los presentes trabajar desde sus lugares para “combatir con fuerza y creatividad la informalidad laboral” que, dijo, “socava el progreso del país y retrasa las inversiones”.

Liderazgos

En varios tramos de su charla, Malamud se refirió a los valores y las banderas que defiende históricamente el radicalismo y pidió “volver a los liderazgos ejemplificadores para sacar al país adelante”. En ese sentido citó a la figura de Raúl Alfonsín porque “hacía lo que decía, no te pedía que te quedes en tu casa, no salgas y no veas a nadie en la pandemia mientras él recibía gente y festejaba un cumpleaños”.

En su paso por Trenque Lauquen el referente también aprovechó a recorrer la ciudad junto a dirigentes locales encabezados por el diputado Miranda y el intendente Fernández llevándose una muy buena impresión.