Una boina para Don Pedro

Por: Ana María Ford

Periodista y docente

Ya lo hemos dicho, conocemos muchas de esas historias e ignoramos tantas otras… Como la de un neuquino que vivió sus últimos días separado de todo lo que amaba, aislado en una aséptica pieza de hospital, cobijado sólo por sus recuerdos y el cariño de los médicos y enfermeros que, como tantos, fueron mucho más allá del deber y el compromiso profesional. El hombre se llamaba Pedro Troncoso, vivía con su mujer, hijo, nuera y nietos en un paraje llamado Yahuincolo, en el sudoeste de la provincia de Neuquén. El lugar no figura en los mapas, es uno de esos tantos sitios de la patria donde la soledad no encuentra compañía y el viento no distingue ni un mojoncito para doblar. Don Pedro. Con 85 años a cuestas, cuidó sus animalitos hasta el 6 de octubre. Al otro día amaneció con dificultades para respirar. Su hijo caminó hasta una loma que le diera señal para el celular y llamó al hospital de Las Coloradas, la población más cercana, poco más de 800 habitantes. De allí salió la ambulancia con el médico Diego Riquelme y una enfermera. El chofer era baqueano y sortearon con buena fortuna y razonable rapidez 70 kilómetros de camino de ripio (cero conservación) y vadearon dos arroyos hasta llegar al rancho de adobe y chapa de los Troncoso. Pedro estaba tumbado en su jergón en una piecita oscura, sin ventanas. El doctor Riquelme pensó en una gripe fuerte o acaso neumonía. Casi automáticamente le hizo el test rápido de Covid. Cuando vio el temido “positivo” no lo podía creer… ¿Cómo pudo llegar el virus hasta ese hombre que vivía en el medio de la nada y que no había tenido (los suyos tampoco) contacto con nadie? Interrogante sin respuesta hasta hoy.

El arrancón

Había que trasladarlo. El médico narró después lo que vivió en ese momento. Qué duro fue sacar a ese criancero de su mundo, de su nido de adobe, chapa y fogón, “vestido de astronauta”, musitar alguna palabra a la familia que se quedaba llorando, sabiendo que era muy difícil que hubiese retorno.Y a los que debió decirles que se aislaran ¿aislarse de qué..? A Don Pedro lo internaron en el hospital de San Martín de los Andes; allí estuvo dos semanas, sólo pedía que lo dejaran salir para ir a alimentar a sus animales. Enfermeros y médicos tejieron para él un capullo de afecto y armaron una pequeña red de contactos y mensajes para informar a la familia, a la mañana y a la tarde, sobre el estado del viejo patriarca al que le permitieron conservar la boina colocada hasta el momento de la muerte, el 21 de octubre. Unos días antes había cumplido los 96. ¿Una historia más…? Sí, pero nos gusta simbolizar en ella muchas cosas. Tantos argentinos amasados de viento y soledades, de tierra ariscas y ríos mezquinos que son, sin saberlo, mojones de soberanía aunque sus derechos estén lacerados. Tantos hombres y mujeres del sistema de salud que son capaces de arrancarse cachitos del corazón y ofrecérselos al que sufre, al que ya está venteando la muerte en soledad. Como los que, en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes le dejaron la boina -seguramente no muy limpia- a don Pedro, era el último apego a la vida en Yahuincolo.