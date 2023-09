Un trenquelauquense que nos enorgullece

En la edición de hoy compartimos una primera parte de la rica nota que Jorge Andrades, especialista en polo, le realizó a Juan Martin Nero el pasado fin de semana mientras se llevaba a cabo la Copa Quico Zubía. Un relato en que Nero habla de sus comienzos como jugador y su paso por la Quico Zubia compartiendo juego con el semillero nacional.

“Juanma”, como es conocido en el ambiente del polo, es uno de los jugadores más ganadores de la historia. Acumula 31 títulos de la Triple Corona, que ganó en cuatro oportunidades: la primera con Ellerstina en 2010 y luego con La Dolfina en 2013, 2014 y 2015; además tiene 12 consagraciones en Palermo (Ellerstina 2008 y 2010, La Dolfina 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22). A su vez, en el Campeonato más importante del mundo ocupa el sexto lugar entre triunfadores con más trofeos, detrás de Juancarlitos y Alfredo Harriott, Alberto Pedro y Horacio Heguy (todos integrantes del equipo multicampeón de Coronel Suárez), Adolfito Cambiaso y “Bebe” Alberdi, quien sólo le lleva un título de ventaja. Por otra parte, ganó 10 veces el Abierto de Hurlingham (2004, Indios Chapaleufu; 2009 y 2010 Ellerstina y 2011, 12, 13, 14, 15, 19 y 22 La Dolfina) y en 9 oportunidades el Abierto de Tortugas (Ellerstina 2008, 09 y 10; y con La Dolfina desde 2013 hasta 2018).

De vacaciones

En el exterior también triunfó en los certámenes más codiciados. Ganó dos veces el US Open y la Gold Cup en Estados Unidos e idéntica cantidad de Gold Cup tiene en Inglaterra, a las que se agregan tres Queens Cup en este último país. También obtuvo 6 Copas de Plata y 3 de Oro en Sotogrande (España) y una vez la Copa de Oro de Deauville. ¡Impresionante! Demasiados títulos, que de ninguna manera son más importantes que su calidad humana. Querido por compañeros y adversarios, “Juanma” es el jugador que, más allá de sus excepcionales condiciones polísticas, todos quieren tener en su equipo. Empezando por Adolfo Cambiaso, quien lo incorporó a La Dolfina en 2011 y desde entonces, juntos, amigos, compinches, no paran de ganar…

Su buena onda, bonhomía, honradez y perfil bajo, entre otras virtudes, quedan expuestas en cada paso que da en la vida. Como sucedió en el pasado mes de agosto en Trenque Lauquen, cuando desinteresadamente se puso a disposición del Club de Polo que lo vio nacer, dirigiendo prácticas de chicos, haciendo docencia dentro de la cancha, y colaborando en lo que fuera necesario.

Eran sus “vacaciones” de la actividad que lo atrapa, y sin embargo resignó el descanso con la mira puesta en el mejoramiento del polo trenquelauquense. Como frutilla al postre, terminó “calzándose los blancos” para integrar uno de los equipos juveniles que participaron en la reciente Copa Quico Zubía. Allí, observado y admirado por sus “pares”, chicos que están dando sus primeros pasos, “Juanma” fue uno más. Un ejemplo. Dentro y fuera de la cancha.

“Contentísimo”

Aprovechando la calma del Trenque Lauquen Polo Club y lejos del “ruido” de la temporada de Alto Handicap que se inicia en pocos días, tuvimos la oportunidad de charlar con el mejor back de la historia. Mientras observaba el partido que por la Copa Potrillitos disputaban su sobrino Alfonso Nero contra Zenón Urturi, hijo de “Toto”, su mano derecha en la organización de sus actividades, “Juanma” habló de sus inicios, su cría, su presente, rivales y lo que espera de la Triple Corona por venir…

“Me siento contentísimo de estar en Trenque en agosto -comienza diciendo-, ya que casi nunca lo puedo hacer por estar jugando afuera. Participé en muchas prácticas con los chicos y lo disfruté mucho. Además de la felicidad que me causa hacerlo con mi sobrino y mis hijos, entiendo que es una manera de devolverle al Club lo mucho que me dio cuando yo empecé. Involucrarme y ayudar en la medida que pueda, me causa mucho placer.”

La Quico

“Me tocó jugar en un equipo de la categoría Juveniles -N de R: Lo dispuso la organización de la Copa para poder formar tres cuartetos, en los cuales también compitieron como “mayores” Julián Díaz y Toto Urturi- y me divertí mucho. Es lindo ver cómo crece el polo en Trenque, el esfuerzo que hace la gente que trabaja en el Club, continuando el legado de los dirigentes que también se esforzaron toda la vida y que lograron esto: cada día juegan más chicos, las instalaciones están más lindas, se va a hacer otra cancha de tenis… Todo eso es muy bueno”, resalta.

“Como dije, involucrarme es lo mínimo que puedo hacer para devolver lo que en su momento me dieron. Para los chicos puede ser importante compartir la cancha con un 10 de hándicap, pero a mí me divierte verlos, ayudarlos, darles algún consejo… Me tocó integrar un equipo con jóvenes que vinieron de afuera a competir en la Quico Zubía y estuvo buenísimo. Por otra parte, hospedé en casa a dos chicos de Carlos Casares y uno de Pehuajó, y esa convivencia también enriquece. Es similar a la que vivíamos nosotros de niños cuando viajábamos a jugar afuera, ganando amigos. Experiencias inolvidables…”, sostuvo.

Pudiste observar muchos chicos en las prácticas. ¿Hay alguno con condiciones de llegar lejos, mirando el futuro?

JMN: “Hay muchos que juegan bien. Lo hacen lindo casi todos porque el Club y las escuelitas les han dado elementos, pese a que aún son muy chicos, como para entender el juego. Saben cómo no hacer foul y de esa manera no generar peligro, cómo tomar un hombre, se comportan bien, lo que es fundamental para el futuro. Se me hace difícil nombrar alguno en particular porque la verdad que todos juegan bien, pero destaco a Serafín Marcos, Aitor Jauretche y entre los más chicos Zenon Urturi y Alfonso Nero, mi sobrino… Hay un montón… El nivel que les veo es buenísimo, pero que jueguen bien hoy no quiere decir que vayan a llegar. Esto es larguísimo…”.

¿Vos fuiste un producto de La Tapera, el club de la familia Jauretche de la que sos parte?

JMN: “La verdad es que surgí de un mix entre La Tapera, donde jugábamos entre semana, y el Club de Polo, donde competíamos los fines y nos juntábamos con el resto de los chicos que hacían lo propio en otros lugares. Inclusive cuando mi papá tuvo campo, Campo Chico, allí también practicaba a diario. En nuestra época también había muchos pibes entusiasmados”.

¿Cómo llegaste al profesionalismo?

JMN: “El primer viaje a Italia lo hice por mi tío Pablo Jauretche, quien me ayudó con el patrón Vittorio Cutineri y allí empezó todo. En esa época llegamos a jugar un Mundial de Polo para el equipo italiano junto a mi hermano Agustín… un poquito “truchos” los dos… -se ríe- pero la verdad, la pasamos bárbaro. Luego Pablito, que ya era profesional, nos llevó a lo de los Pando en Buenos Aires. Él ha sido un poco el mecenas de la familia, ya que nos ubicó a los Nero, a los James, y a todos los Jauretche que nos siguieron”.

De todas maneras, tardaste bastante tiempo para llegar al polo de primer nivel…

JMN: “Es verdad. Pasa siempre. Cuando te haces profesional en el exterior, jugas por compromisos económicos, pero cuesta mucho organizarse para encarar el Alto hándicap en nuestro país. Jugaba mucho más afuera que en la Argentina. Me la pasaba viajando, y a veces ni siquiera tenía tiempo para venir a Trenque Lauquen. Hasta resigné disputar la temporada alta de Buenos Aires porque me salía algún viaje al exterior, como pasó una vez que me fui a Australia en plena temporada de primavera. Por eso cuando aparecí en el 2004 no era muy conocido en el ambiente del Alto”.

Quien fue tu “descubridor”, ¿Milo Fernández Araujo o Marcos Heguy?

JMN: “Con Milo había jugado varias veces en el exterior, y llegamos a ganar la Copa de Oro de Sotogrande, España, en 2001. Pero luego me invitaron a Inglaterra donde jugué en Azzurra, junto a Marcos Heguy. Allí nos fue bárbaro, ya que ganamos la Copa de Oro y perdimos la final de la Copa de la Reina. Fue entonces, en 2004, cuando Marcos me invitó de suplente a Indios Chapaleufú en la temporada Alta de Argentina que empezaba en setiembre. Para desgracia de los Heguy y suerte mía, se lesionó Marcos y entré en el Campeonato de Hurlingham que ganamos, y luego perdimos la final del Abierto contra Indios Chapaleufu II. Fue algo maravilloso pero totalmente impensado, ya que yo tenía planeado jugar solamente la Copa Cámara de Diputados junto a mi tío Pablo y los Von Wernick, Fede y Gonchi… Con ese equipo caímos en la semifinal. Luego de la buena temporada, los Heguy me invitaron a jugar al año siguiente de titular… y yo no tenía ni un caballo. Llegué a compartir varias temporadas con los tres hermanos. No lo podía creer. Indios Chapaleufú era ‘el equipo de la gente’. Lucir esa camiseta tan ganadora e histórica fue grandioso. Esos años fueron espectaculares. Más tarde llegó la invitación de Ellerstina, con la que gané muchísimo, hasta llegar a la actual con La Dolfina”.

Escribe: Jorge Andrades

Especial para La Opinión