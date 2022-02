Un taller que apuesta a un servicio de calidad que se expande hacia distintas localidades de la región

Tres aspectos llaman poderosamente la atención de quien ingresa a la oficina que el mecánico Jorge Alaimo tiene en su taller ubicado en Avenida Juan Domingo Perón 1279: Una enorme vitrina con una variada colección de autitos a escala, una amplia biblioteca con una bibliografía completa sobre su actividad y los cambios continuos que la misma presenta asiduamente y diferentes diplomas que dan cuenta de los cursos realizados por él con el fin de estar lo suficientemente preparado para solucionar los problemas que los autos actuales, tecnológicamente mucho más avanzados que sus antecesores, presentan.

Oriundo de Buenos Aires, Alaimo cuenta con una gran experiencia en un rubro que lo ha llevado a recorrer diferentes ciudades y provincias de toda la Argentina y, también, a visitar Japón. Él dialogó con La Opinión y contó detalles de su propia historia.

Inicios

Ante la pregunta de cómo, cuándo y por qué comenzó su vinculación con este oficio, Alaimo recuerda: “De chiquito me gustaban los fierros. Mi papá no es mecánico, pero yo siempre andaba entre los fierros con él haciendo algo. Tengo fotos en las que me veo muy chiquito estando al lado de él, ayudándolo. Después, a los 13 años, compré una bicicleta desarmada, por partes, porque la quería armar yo. Entonces fui a un lugar donde le vendían elementos a los bicicleteros y me armé la bicicleta yo”. “A los 14 años tenía un ciclomotor y lo desarmé para ver cómo era, pero después no lo pude armar. Después compré mi primer auto que fue un Fiat 600. A los 16 le dije a mi papá que me quería ir a trabajar a un taller para adquirir experiencia. Yo estudiaba en Escuela Técnica, pero me quería ir a una Escuela de Automotores en Buenos Aires y entonces hice eso. Me fui a golpear las puertas a los talleres hasta que encontré trabajo en un típico taller de barrio. En ese tiempo hice cuarto, quinto y sexto año en una Escuela de Automotores de Buenos Aires, yo trabajaba en el taller mecánico, salía del taller a las 17, me tomaba un colectivo, estudiaba en el colectivo porque no tenía tiempo de estudiar en otro momento y, a la noche, iba a la escuela de la cual volvía a las 23. Así hice los últimos tres años de escuela”.

Experiencia

El entrevistado recuerda que “a partir de ahí, de un taller fui a parar a otro y arranqué en el año ’97 a trabajar en un concesionario Volkswagen. Seguí estudiando, fui a estudiar Ingeniería, pero dejé porque no me daba el tiempo. Pero como no quería quedarme sólo con el título secundario me fui a estudiar una tecnicatura superior. Yo ya era Técnico en Automotores y me fui a estudiar Técnico Superior en Automotores. Hice así tres años más y también de noche. Ahí tenía un profesor que era jefe de taller de un concesionario VMW y le dije que yo trabajaba en Volkswagen pero que quería trabajar en VMW. Eso fue en el ’99 y un día me dijo que me fuera a trabajar con él. Ahí habré trabajado cuatro años y luego continué en un taller de Mercedes Benz”.

Seguidamente, el mecánico rememora que “luego conseguí trabajo en un concesionario Toyota en el 2005 y, desde esa fecha hasta el 2017, trabajé en concesionarios Toyota. El primero fue en Buenos Aires como técnico, después como jefe de taller. Después seguí en Tierra del Fuego donde estuve unos cuatro años, pero la vida es muy diferente allá, el clima no te deja descansar nunca, vivís encerrado. De ahí me fui a la provincia de La Pampa y, en la ciudad de Gral. Pico., me propusieron si no quería venir a Trenque Lauquen porque había tenido un buen resultado la posventa en Pico y necesitaban levantar acá. Primero les dije que no, después arreglamos y me vine”.

Japón

En el seguimiento de su trayectoria se destaca un hecho muy importante y sumamente valioso: “Acá, en Trenque Lauquen, estuve en Bhassa tres o cuatro años más. Trabajando ahí participé de un concurso que hace Toyota todos los años de posventa en el cual seleccionan cinco o seis mecánicos de todo el país, asesores de servicio y vendedores y hacen un concurso que cuenta con la participación de representantes de diferentes países. En mi caso fue un concurso de habilitades técnicas. Estando en el sur ya había salido tercero y, estado en Bhassa, lo gané en el 2015. El primer premio fue un viaje a Japón, el cual concreté en 2016 y fue una experiencia única”.

Taller propio

Alaimo contó que fue “en 2017 cuando renuncié en Bhassa y me abrí el taller acá muy a pulmón yo solo y desde hace cinco años que estoy haciendo todo yo solo. Y acá estamos”.

Respecto de cómo fueron esos primeros años, el mecánico comentó que “me conocía la gente del concesionario, algunos clientes de ahí me siguieron. El primer tiempo fue difícil. Yo arranqué solo, con tres chicos, sin un peso y todo a pulmón. Vendí un auto que tenía y alquilé este local el cual lo arreglé y armé todo yo. Los primeros dos años fueron difíciles, no había mucha rotación, además la situación del país. Macri, luego otra vez los Kirchner, las PASO, el Covid-19, me agarró todo. Recién, desde el tercer año en adelante pude estar más estable y ahora ya tengo mi clientela. Muchos son de los que iban a la agencia y muchos por gente que me recomienda. Tengo gente que me manda vehículos de otra localidad”, dijo para luego señalar que, en referencia a este último punto “se da que, en los lugares más chiquitos de alrededor, hay mecánicos sólo de campo y no hay personas que puedan solucionar problemas en vehículos que cuentan con la tecnología de ahora. Por esa razón, buscan arreglar sus autos en Trenque Lauquen”.

Nuevos tiempos

Consultado sobre cómo ha cambiado el trabajo del mecánico de acuerdo al avance tecnológico que presentan los autos actuales, Alaimo contó: “Viene cambiando desde hace mucho y así continúa. Yo tengo hechos cursos sobre autos híbridos en los cuales el motor pasa a ser un accesorio. Hay mucha electrónica, mucho uso de scanner, es todo mucho más complejo y necesitás de mucha información. Hay que ir estudiando permanentemente porque aparecen cosas nuevas todo el tiempo y, cuando ya le agarraste la mano a algo, te cambia el modelo del auto con cosas nuevas y otra vez tenés que ponerte a estudiar. Para el mecánico viejo que trabajaba con Falcons y Renault 12 hoy sólo puede hacer frenos, tren delantero y embragues. Después, una falla de motor ya no la puede atender y, para hacer distribución, hacen falta herramientas especiales, no para cada marca, sino para cada motor. Además, son herramientas caras y no todo el mundo las compra”. “Y lo que se viene es todo a base de electricidad. Hoy una persona que no sabe interpretar un esquema eléctrico, medir dónde hay un cortocircuito, un cable cortado, directamente no puede trabajar. Hoy falla un cable y no anda más nada. Antes no eran muchas cosas las que podían fallar. Por eso muchos mecánicos que no se adaptan, mueren. Permanentemente hay que ir renovándose”.

Movimiento

Respecto de cómo está el movimiento laboral hoy, el mecánico afirmó que “en este momento hay trabajo. Y todos trabajan. El trabajo que hay en Trenque Lauquen es un trabajo que está muy relacionado con el campo, mucha camioneta 4X4. Hay mucho trabajo relacionado con fallas eléctricas y también de mantenimiento periódico”.

En el mismo sentido, comentó que “en lo que es mantenimiento, como yo trabajo más como trabaja la concesionaria no tengo tanta rotación como un Lubricentro que quizás hace un servicio más barato. Yo trato de poner repuestos originales dentro de lo posible, hay muchas veces que los precios no te lo permiten. Yo no hago un cambio de aceite, yo hago un servicio: levanto el vehículo, reviso las luces, los frenos, las correas, el tren delantero y entonces todo tiene otro costo. Pero la gente se da cuenta de que termina siendo un beneficio porque, si uno tiene el vehículo siempre en condiciones, no se llega a la rotura. El técnico te avisa de acuerdo a la revisión realizada y el vehículo siempre nada bien”.

El futuro

Conocedor de los altibajos económicos de la Argentina, Alaimo no se arriesga a aventurar cómo será este año. “Acá no podemos planificar ni de hoy para mañana. El año pasado veníamos bien, de repente vinieron las PASO y estuve tres meses sin trabajo. La gente no sabía qué iba a pasar y estuvimos dos o tres meses con dos autos por semana y no podíamos cubrir los gastos. En esos contextos sobrevive un poco más el que hace trabajo económico. La gente busca eso porque la situación le genera una incertidumbre que no sabe lo que va a pasar”.

Por último, y con respecto a los repuestos necesarios para hacer un determinado arreglo, comentó que “en este momento, los repuestos son carísimos y están difíciles para conseguir. Con el tema de los cupos de importación, está difícil no sólo para los vehículos importados, sino también para los nacionales también. Las terminales tienen problemas para proveer repuestos porque les restringen los cupos. Y el repuesto hoy está carísimo, todo cuesta una pavada”.

Decenas y decenas de ejemplares

Además de la mecánica, existe otra pasión: coleccionar autitos a escala

La historia del Turismo Carretera desde 1937 hasta 2019, modelos nacionales de los ‘80 y los ’90 y vehículos de trabajo son algunos de los pequeños móviles que pueden apreciarse en una amplia vitrina y por distintos espacios de una oficina temática y muy atrayente para los amantes de los fierros.

“Si pudiera los tendría de verdad, pero, como no puedo, los compro en escala”, comentó a La Opinión el mecánico Jorge Alaimo al referirse a otra de sus pasiones, además de aquella en la que se desempeña desde hace muchos años y a la cual, día a día, le dedica muchas horas.

Se trata de su colección de autitos a escala que ocupan buena parte de su oficina. La mayoría de estos modelos se encuentran ubicados en una amplia vitrina y, otros, en diferentes espacios alrededor de su escritorio.

Consultado sobre cuándo comenzó esta afición por coleccionar este tipo de ejemplares, Alaimo contó: “Desde chiquito siempre tenía los autos de colección, los Bubis, los Majorette, y después, ya de más grande, empecé a comprar autitos más lindos. Es una pasión. Si pudiera los tendría de verdad, pero, como no puedo, los compro en escala. Ahora estos autitos ya están caros también y entonces voy comprando y achicando los tamaños. Siempre voy adquiriendo alguno nuevo y ahora estoy armando una Mercedes a escala que es en la que corrió Juan Manuel Fangio. También armé un Renault Torino a través de fascículos para armar. Eso también me gusta, siempre estoy armando alguno”.

Historia

Asimismo, contó que, en cada uno de sus viajes, aprovecha para comprar algún modelo. “Si te gusta, siempre hay algunos autitos para comprar. Hay personas que tienen dos mil autitos. Hace un tiempito se había puesto de moda en los puestos de revistas donde estaban las colecciones de los autos nacionales, de los autos de trabajo, de modelos de los ‘90, de los ‘80 y del Turismo Carretera. De este último tengo toda la historia desde el año 1937 hasta el 2019. Cuando vas comprando uno por semana o cada quince días no te duele tanto, porque realmente son caros”.