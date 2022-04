Un sentido pedido de ayuda a la comunidad

Pedro Álvarez tiene 15 años y padece una grave enfermedad oncológica a raíz de la cual se vio obligado, desde hace 10 años, a realizar un costoso tratamiento médico.

En la actualidad el joven trenquelauquenses se encuentra en el Hospital Garrahan y, debido a lo oneroso que le resulta dicha situación a la familia, su madre Ana Saveedra realizó a través de las redes sociales un pedido de colaboración a la comunidad para solventar los gastos y así poder acompañar a su hijo durante la internación.

El pedido

Con una flyer con la imagen de Pedro, la mujer publicó en sus redes el siguiente texto: “Tengo 15 años y estoy atravesando un problema de salud en mi cerebro. Estoy en Buenos Aires en el hospital Garrahan. Necesito a mi mamá para que me acompañe en un tratamiento de radioterapia y quimioterapia en esta ciudad. De los 5 años vengo dando batalla con esta enfermedad. Hoy necesitamos de todos para afrontar esta situación y, aunque hay entidades que dicen ayudarte, no es así de fácil”. Además explica que “tengo que pagar el hotel cuando nos dan el alta en el Garrahan para quedarnos acá. El Hospital tiene una casa y nos la ofrecieron pero mi hijo no quiere quedarse allí, me pidió no volver. Estuvo en ese lugar desde los 5 años. Estamos de lunes a viernes haciendo radio terapia y lo que más quiero es alquilar un departamento cerca del Garrahan”.

Y para aquellos que quieran colaborar dio a conocer un CBU donde se pueden hacer las donaciones. El mismo es 0110525430052510715379.