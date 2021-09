“Un seguro mejora la calidad de vida”

Desde hace varios años, Daniela Barbas se ha convertido en una referente en lo que respecta a la producción y asesoría integral de seguros. Con una vasta experiencia en el rubro, cada día recibe en su oficina, ubicada en calle Wilde 124, a una importante clientela que se acerca allí para contratar una determinada póliza que les permita estar más tranquilos sabiendo que, determinados bienes, se encuentran asegurados.

Hoy se ha sumado al equipo de trabajo su hija Catalina, también productora de seguros, y el movimiento en sus instalaciones es intenso.

En contacto con este medio, la distinguida profesional contó sus comienzos en el rubro y cómo fue que, desde el año 2012, decidió independizarse y dedicarse a lo que más disfruta: ser productora de seguros.

“Empecé a trabajar en este sector en el año 1999 en Provincia Seguros como empleada y sin tener experiencia en el tema, pero fue una actividad que, desde un primer momento, me gustó. Estuve afectada a la parte de siniestros y luego recorriendo varias áreas de la compañía y ahí descubrí que la parte de asesoramiento y ventas era lo que más me gustaba. En el año 2006 quedé a cargo de la delegación local de Provincia Seguros hasta el año 2012 en que renuncié, con un gran apoyo por parte de la compañía”, contó.

Actividad

En el mismo sentido, comentó que “la verdad que la actividad de productor de seguros tiene varias aristas de todo lo que siempre me gustó: la resolución de conflictos, la intermediación, la parte social. La verdad que fue algo que encontré en mi vida sin buscarlo. Jamás creí que iba a ser productora de seguros”, comentó antes de recordar que “a partir de 2013 empecé a trabajar sola como productora de seguros, con mi cartera de clientes y lo que es la atención, ahora desde el otro lado. Empecé a vivir la realidad del otro lado porque nosotros no dejamos de ser clientes de las compañías”.

Movimiento actual

Consultada sobre la actualidad del movimiento en el sector, Barbas señaló que “el rubro de seguros siempre tiene una particularidad. Porque el seguro funciona con el miedo, cuanto más miedo tiene la gente, más se asegura. En realidad, eso es lo que estamos cubriendo. En épocas de vacas gordas, si a uno se le cae un televisor o tiene un choque grande tiene cómo resolverlo, pero cuando no hay recursos o cuando se está más complicado la gente prevé más determinados temas como la posibilidad de sufrir un siniestro importante o, si se compra un electrodoméstico importante, piensa más en la posibilidad de que se pueda romper y pensar de qué manera lo vuelve a comprar. Pero es difícil que la gente vea el seguro como una inversión y no como un gasto. Ese es el tema”.

Conciencia

Respecto de si existe una mayor conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de asegurar sus bienes, la entrevistada reflexionó: “Es un proceso muy lento, demasiado lento para mi gusto. Pero creo que también está en nosotros, los productores de seguros, en hacer hincapié en este tipo de cosas, que la gente deje de asegurar por obligación, sino que tenga una mayor conciencia de que si no contrata un seguro está poniendo en riesgo todo su capital. Es decir, hacer hincapié en la importancia de tener cubiertos los imprevistos. Pero hay algo instalado: si no es obligatorio el seguro, no se contrata. Y creo que ahí deberíamos trabajar un poco más para que la gente tenga conciencia de la importancia de estar asegurados”.

Asimismo, agregó: “Y ni hablar lo que ocurre con la parte ‘seguro de vida’ que en el país no es un seguro que a la gente le interese tener cuando, en otros países, está previsto desde el momento en que se empieza a trabajar. Cuando se vive una desgracia ya es demasiado terrible vivirla como para, encima de eso, sumarle la parte económica. Y ni hablar si se tiene un siniestro con lesiones y se lastima a alguien. Por supuesto que nadie lo va a hacer a propósito, pero por lo menos es importante contar con una compañía que salga a responder por los daños que se ocasionaron, es algo que amortigua un poco lo que es la parte emocional. No va a cambiar la realidad, nadie evita el mal momento de sufrir, por ejemplo, un robo, pero, por lo menos, tener algún medio para recomponerte de ese momento, te ayuda. Un seguro mejora la calidad de vida”.

Por último, consideró que “falta mucho de docencia y también que a la gente le interese saber qué es lo que tiene asegurado. Nadie lee las pólizas y a mí me encanta cuando la gente las lee. Porque si bien, por un lado, uno se siente halagado porque le tienen confianza, es siempre mejor interactuar con el cliente y darle ciertas alertas al momento de la contratación del seguro y no recién en el momento del siniestro cuando es más complicado porque hay una parte emocional completamente diferente”. “Que en el momento de la venta yo avise que el seguro no va a cubrir el medallón que a una persona le quedó de recuerdo de su abuela, no es lo mismo que lo avise cuando se lo acaban de robar”, ejemplificó.

Sobre el final envió un saludo a todos sus colegas productores de seguro “y un agradecimiento muy especial a todos nuestros clientes que son los que día a día confían en nosotros”.