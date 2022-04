Un proyecto encendió la mecha de la polémica en la política local

El pasado lunes durante la última sesión del HCD se puso en discusión un proyecto de resolución para que el órgano deliberativo local acompañe el proyecto de creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, que tiene el objetivo de recuperar dinero fugado y que se utilice para saldar la deuda con este organismo de crédito internacional. La iniciativa no fue aprobada ya que no contó con el voto del oficialismo local y tras esto se desató la polémica.

La ex concejal y dirigente del justicialismo Mónica Estévez expresó en sus redes sociales: “Pregunto para que opinen: La UCR/PRO en el Concejo Deliberante votó en contra del Proyecto que “Los que se fugaron el dinero (robaron) y nos endeudaron, se hagan cargo y paguen con su patrimonio. Y que no la paguemos nosotras/os los que trabajamos”.

La repuesta a las críticas no se hizo esperar y fue el concejal de Juntos Matías Cardini quien se expresó.

Respuesta

Al respecto el edil manifestó: “No se entiende la falta de empatía de algunos concejales y dirigentes de venir a chicanear en este momento, con un proyecto que les bajan desde arriba, en medio de lo que está pasando a la gente cuando va a hacer las compras y la plata no le alcanza”.

Y añadió: “Antes de venir a chicanear, deberían mandar el mensaje para arriba de que se dejen de pelear entre ellos y gobiernen. Se tienen que hacer cargo y gobernar. Se viven peleando entre ellos”.

En el mismo sentido destacó que “la vice le manda cartas al presidente… se amagan con renuncias del gabinete… se filtran audios… se tiran indirectas. Seguridad de Provincia critica a Seguridad de Nación y no trabajan coordinadamente, un secretario crítica y se opone a su ministro de Economía que es su jefe, el Ejecutivo manda un proyecto de acuerdo con el Fondo, y sus legisladores no lo votan”.

En otro tramo de su respuesta Cardini manifiesta que “parecen el dúo Pimpinela, con la gran diferencia que los Pimpinela eran artistas, y no gobernaban un país. Y en el medio de estas peleas entre ellos quedamos todos los argentinos”.

“Acá también se me viene a la memoria cuando algunos concejales hace 3 años median la inflación de la derecha neoliberal en Trenque Lauquen pero ahora esta inflación peronista es más buena parece porque no la miden más, y les dejó de importar”, resaltó entre otros conceptos.