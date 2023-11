En los últimos días previos al balotaje que definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años, son varias las instituciones, entidades y agrupaciones que se han manifestado al respecto a nivel nacional y también local.

En este último ámbito, el Parlamento de las Mujeres y Diversidades de Trenque Lauquen fue una de esas instituciones, la cual comunicó su posición sobre todo lo que está en juego en las elecciones de este domingo.

A través de un texto enviado a este medio, se señaló: “Acompañando la expresión del colectivo feminista Ni Una Menos y todas las expresiones feministas del país, desde el Parlamento de las Mujeres y Diversidades de Trenque Lauquen manifestamos que no podemos mirar para otro lado en esta elección tan decisiva. No podemos no comprometernos”.

Seguidamente, se indicó: “Transitamos un momento histórico precisamente cuando se cumplieron 40 años de democracia ininterrumpida. Y en este marco fue posible -incluso en las imperfecciones del sistema- el reconocimiento de los derechos humanos y los avances para las mujeres y diversidades”.

Rechazo

En otro párrafo del comunicado se lee: “Rechazamos la desinversión en materia de derechos de las mujeres, el cierre del Ministerio de la Mujer, la descalificación que en campaña se ha hecho de las personas LGBTIQ+. La venta de niñas y niños, la venta de órganos o de armas o el descreimiento del sistema democrático que tantas vidas ha costado”.

Por último, se señaló que “un país no se construye en base al odio”. “Nosotres construimos en base al amor. Seguiremos luchando por una distribución más igualitaria del ingreso y una Justicia social que nos incluya, ampliar los espacios para cuidado de las niñas y niños, y por la disminución de la brecha laboral de género, entre tantos derechos. Decimos Sí a los Derechos Humanos”.