Un “mejor control” para los transportes de mercadería

“En el Comité de Emergencia se discutió cuáles deberían ser las nuevas medidas de control frente al Covid-19 en nuestro distrito. Uno de los temas de mayor análisis fue el control de accesos. Desde nuestra óptica, señalamos que es verdad que existen casos de personas asintomáticas que pueden ingresar al distrito, que son indetectables y quizás no sea tan importante tomar la temperatura”, expresó la edil antes de señalar: “Pero en el ingreso de traslado de mercaderías y bienes desde otros distritos o jurisdicciones, -muy especialmente si provienen de distritos con numerosos casos y fallecidos-, se puede ejercer un mejor control constatando a qué sitio/s o comercio/s se dirigen, si tienen protocolo de descarga, si ingresan a los locales o hacen descargas al aire libre, etc. Eso nos permitiría luego, si existiera transmisión del Covid-19 hacer la trazabilidad. Esto permite llegar más rápido a los probables contagios, aislar a las personas y contener posibles brotes”.

Medidas

Estévez expresó: “En nuestro criterio para mejorar el control interno se deberían tomar dos medidas efectivas para aquellos transportes que no tienen protocolos: 1- Utilizar la playa de camiones ubicada en el acceso Juan Domingo Perón exclusivamente para transporte de gran porte de carga de mercadería y bienes. 2- Disponer de otro lugar, (que como se propuso, podría ser la terminal de ómnibus que hoy no tiene actividad) para vehículos menores como comisionistas, productos que se distribuyan por compra on line, etc”.