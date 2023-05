¿Un lugarcito para ella?

“Si yo tuviera lugar en mi casa adoptaría muchísimos perros”, se suele escuchar cada vez que una persona ve a algún canino callejero sufriendo las inclemencias del tiempo. No obstante, hay muchos vecinos y vecinas que no tienen mascotas. Entre éstos no son pocos los que, simplemente, no quieren tenerlas y es una decisión absolutamente respetable. Pero también están los otros, aquellos que quizás por puro prejuicio no se animan a adoptar a uno de estos seres maravillosos que sólo saben brindar una sana compañía.

Para estos últimos va, desde aquí, esta recomendación. Esta perrita hermosa que se muestra en imagen fue encontrada en la ruta y, según las personas que la rescataron “es súper buena y es tamaño mini”. Sin dudas, se trata de una gran oportunidad para quienes tienen espacio y quieren conocer en primera persona cómo es la convivencia con un canino. Los interesados, comunicarse al 15541576. No se van a arrepentir.