Un “hecho histórico” en la Sociedad Rural

La flamante presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Alejandra Santamarina, recientemente electa para el cargo, habló sobre la responsabilidad de ser la primera mujer en dirigir la entidad, aunque señaló que si bien se trata de un desafío, lo afrontará con la tranquilidad de saber que cuenta “con un gran equipo detrás”.

Ademas indico que hace 14 años forma parte de la comisión directiva de la Rural y que las mujeres están ganando terreno en la misma gracias a la apertura que existe.

Nueva etapa

Santamarina hizo un repaso de su trayectoria dentro de la entidad ruralista y detalló: “Hace 14 años que estoy en la comisión de la Rural, tengo algunos años recorridos en la institución”.

Y explicó que “cada dos años se renueva presidente donde se ponen en la mesa distintos nombres y entre esos nombres finalmente se elige a quien encabeza el equipo”. “Y en esta oportunidad fui designada yo. Y es un hecho histórico porque es la primera vez en cien años que una mujer es la presidente. Y a la vez es un gran desafío, pero estoy tranquila porque atrás hay un equipo que me acompaña”, resaltó.

Sobre cuáles son las cuestiones a abordar desde su gestión al frente de la entidad, Santamarina señaló: “El tema electoral es una de las cuestiones que nos ocupa. Habitualmente después de las PASO nos reunimos con todos los candidatos, estamos abiertos a escuchar ideas y propuestas al igual que nosotros también presentamos nuestros aportes”.

Por otra parte destacó: “Lo que nos caracteriza es el trabajo en equipo. Venimos trabajando hace muchos años en comisiones. A mí ahora me toca coordinar este gran equipo de trabajo que ya está funcionando todo bien. Creo que no hay nada para cambiar, es decir, se va a continuar trabajando de la misma manera y con los mismos lineamientos. El desafío más grande entonces es poder coordinar el equipo”.

En el mismo sentido la dirigente ruralista indicó: “Creo que en un grupo de trabajo uno debe pasar por distintos roles. A mi me tocó estar en distintos roles. Pero me gusta ser de las personas que empujan y trabajan desde atrás”.

Mujeres

Asimismo Santamarina destacó que más allá de su elección como presidente de la Rural hay más mujeres dentro de la comisión directiva de la entidad. “Yo estoy trabajando muy cómoda en la institución desde siempre. Hoy somos seis mueres dentro de la comisión y eso habla de la apertura que hay. En total, la comisión tiene 19 integrantes”, explicó.