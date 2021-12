Un estudio marplatense podría revolucionar el tratamiento del Covid-19

Un equipo de especialistas de la Clínica Colón de Mar del Plata realizó un estudio sobre el tratamiento del coronavirus con una muestra 20 pacientes y los resultados (altamente positivos) podrían cambiar el enfoque terapéutico de la enfermedad.

El trabajo fue realizado por especialistas de Terapia Intensiva, Cardiología y de Imágenes de la clínica y la investigación (titulada “Pulmonary edema in COVID-19 treated with furosemide and negative fluid balance (NEGBAL): A different and promising approach”) se publicó en la prestigiosa revista “Journal of Clinical Medicine”, con sede en Suiza.

El trabajo describe un método aplicado a 20 pacientes con coronavirus que presentaban edema pulmonar y determinadas características clínicas. La estrategia terapéutica se basa en un diurético, furosemida, y una terapia de restricción hídrica para lograr una condición que se denomina “balance negativo”.

En diálogo con el diario marplatense La Capital, José Luis Santos, coordinador de terapia intensiva de la Clínica Colón, explicó que “para nosotros lo que predomina en el Covid grave no es neumonía, sino un subsecuente edema”.

“Si bien es correcto que en los primeros días hay inflamación, a posteriori y en una segunda fase, planteamos que surge edema pulmonar. Por tanto, los pacientes terminan complicándose a causa de la retención excesiva de líquidos, no por la inflamación inicial”, subrayó el profesional.

El equipo marplatense realizó un “tratamiento diurético muy estricto a varios pacientes” con Covid que se encontraban en estado grave y tenían distintos factores de riesgo (algunos vacunados y otros no) y obtuvo “respuestas muy buenas en el 100% de los casos”.

“Lo que planteamos a la comunidad científica, es que el Covid quizás no sea un fenómeno únicamente inflamatorio, sino que son tres daños diferentes y sucesivos. Cuando aplicas el tratamiento en la segunda fase, el cuadro se revierte, los pacientes no empeoran la oxigenación, no requieren de respirador y no se mueren”, explicó.

Santos consideró que la posibilidad de que los resultados positivos sean una casualidad es de “una en un millón”. El tratamiento es “muy económico, accesible y fácil: no requiere de ningún medicamento costoso, solo diuréticos, que están en cualquier centro de salud”.

“En este caso un tratamiento efectivo y cura son sinónimos. La gente retorna a su casa, sin requerir oxígeno. Se reduce la internación y la estadía en terapia intensiva, todos los objetivos que uno le puede pedir a un tratamiento para considerarlo óptimo, se cumplen”, sostuvo.

#COVIDNEGBAL. ECA2. La gran ignorada de esta pandemia. Aquí vemos el rol de la ECA2. El coronavirus la bloquea. Baja la angiotensina 1-7 y sube la angiotensina II. Resultado: edema pulmonar pic.twitter.com/Sx5K2WBkAB — Jose Santos (@joselfsantos) December 6, 2021

De cualquier manera, en el equipo de investigación plantean prudencia: “Es una hipótesis atractiva, por supuesto que podría fallar. Hay que ser muy prudentes pero a la vez, debemos compartir esta información con la comunidad científica internacional”.

“Esto viene a hacer un replanteo a nivel global del tratamiento Covid. Lo ideal sería ahora poder replicar esta experiencia en otras terapias intensivas del país, juntar la información, procesarla y ver si se obtienen los mismos resultados”, agregó Santos sobre los pasos a seguir. (DIB) MT