Un espacio destinado a pacientes de salud mental, “es el deseo de todos”

El pasado martes, un nuevo hecho preocupante tuvo lugar en el Hospital Municipal “Pedro T. Orellana” cuando un paciente quemó intencionalmente un colchón en la Sala 4, acción que motivó la rápida intervención de Bomberos Voluntarios, además del propio personal del centro de salud. Y si bien la situación no pasó a mayores, el hecho volvió a despertar el alerta sobre el nivel de seguridad del Hospital, además de volver a ratificar la necesidad de contar con un espacio destinado a pacientes de salud mental.

En ese marco, La Opinión tomó contacto durante la jornada de ayer con la directora del Hospital, Silvina San Juan, quien brindó detalles sobre el nivel de seguridad del lugar y cómo se trabaja para reducir las posibilidades de que situaciones de estas características no vuelvan a ocurrir.

Preocupación

Consultada sobre si le preocupa que hechos de estas características vuelvan a darse en el futuro, San Juan expresó: “La verdad que sí, estoy preocupada, pero estamos trabajando para cambiar esto y que no vuelva a ocurrir. Cuando llegan estos pacientes no podemos no internarlos porque cuando vienen de oficio debemos hacerlo. Habrá que seguir trabajando para, a futuro, cuando se amplíe el Hospital, hacer una sala para ellos”.

Respecto de cómo se encuentra hoy el Hospital en materia de seguridad, la profesional comentó; “Estamos mejor en el sentido de que se han cerrado muchas puertas, tenemos vigilancia, pero también tenemos el problema de que la gente no respeta el horario de visita, a veces es entendible que vaya a la hora que pueden visitar a los enfermos, pero el horario debe respetarse. Hay carteles que indican el horario de visita, pero van igual y, si no encuentran al personal de seguridad, se meten igual”.

Puertas electrónicas

En el mismo sentido, la funcionaria comentó que están “trabajando para cambiar eso”. “Estamos prontamente por poner en vigencia puertas electrónicas, ahí no va a pasar nadie que no tenga la tarjeta electrónica. Más adelante se va a inaugurar toda la parte del tomógrafo y Ecografía y ahí se va a cortar la circulación de la gente. Como hoy la zona de Ecografía está dentro de internación se dificulta controlar eso. Cuando se inaugure la nueva parte de Ecografía va a estar adelante y va a mejorar la situación porque no va a haber tanta circulación interna”, indicó.

Respecto de la posibilidad de contar con un espacio destinado exclusivamente a pacientes de salud mental, San Juan expresó que “es el deseo de todos”. “Pero hoy por hoy estamos trabajando a cama caliente, porque se van los pacientes y volvemos a tener las salas completas continuamente. Va a haber que ir pensando en ampliar las sala de internación y ver la posibilidad y crear un sector para los pacientes psiquiátricos”, opinó.

En referencia al paciente que originó la quema del colchón, San Juan explicó que “era un paciente que lo habían mandado por oficio a internar, y quedó aprehendido luego de quemar el colchón”.

Y agregó que “se había pedido la custodia y no había llegado”. “Habitualmente no se les deja tener los encendedores (son pacientes que fuman mucho), se les pide para que no lo tengan”, explicó.