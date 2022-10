Un comercio local que cuida al cliente en un escenario inflacionario despiadado

Desde hace cinco años, La Boutique Carnes recibe en su local a una importante personas de la ciudad de Trenque Lauquen y la zona que se acercan hasta este comercio para solicitar una variedad de cortes, desde aquellos más tradicionales hasta “los que el cliente solicite”.

Al conmemorarse un nuevo día del carnicero, La Opinión dialogó con Maximiliano, propietario del citado comercio, quien contó cómo se vive en la firma que dirige el actual y complejo panorama económico el cual, sostiene, ha golpeado fuertemente en la capacidad de consumo de su clientela, algo que, sin dudas, afecta también a todos los negocios pertenecientes a este mismo rubro.

“Si nos basamos en el día a día, vemos que va disminuyendo el consumo, sobre todo en los últimos meses. Vemos que la inflación va matando al salario. Hace poco tuvimos el Día de la Madre y, respecto del año pasado, el consumo bajó un 20 o un 25% para esta fecha”, comentó.

La inflación

Asimismo, señaló que el problema que más afecta y explica la disminución del consumo es la inflación ya que, en los últimos meses, la carne no sufrió importantes aumentos. “La carne no aumenta desde hace seis meses y medio y el último aumento fuerte fue alrededor del mes de abril. Y en ese momento fue muy de golpe y fueron dos o tres aumentos juntos que se dieron de una semana a otra”.

En el mismo sentido, agregó que “la inflación hace que a las familias no les alcance para comprar los productos que podían comprar en otro momento. Antes las familias se reunían un poco más, quizás se juntaban todos los domingos y el movimiento era mayor. Ahora uno ve los mismos clientes desde hace años, son los mismos y cada vez son menos”.

El servicio

Respecto de cuál es el servicio que el cliente encuentra en La Boutique Carnes, Maximiliano comentó: “Nos enfocamos en los cortes más tradicionales, pero somos muy accesibles a los pedidos de la gente, siempre estamos dispuestos a lo que el cliente solicite. Si quiere hacer cosas nuevas en la cocina, estamos dispuestos a escucharlos y brindarle el producto que desee”.

El futuro

Consultado sobre cómo ve que serán los próximos meses, el carnicero local expresó que “desde mi punto de vista va a estar calmado hasta que termine este mes y quizás también el próximo. Y luego va a haber un aumento considerable en las distintas variedades de carne que van a aumentar mucho y va a disminuir mucho la capacidad de las familias de acceder a la canasta familiar. Espero que eso no suceda, uno quiere que haya una constancia en los precios y en todo, pero a veces eso no sucede. Y es un problema porque, cuando la carne sube, nos perjudicamos todo, la gente se enoja y uno trata de conservar la calidad y no se preocupa tanto por el número sino en cuidar al cliente” culminó.