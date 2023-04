Un colchón muy cómodo

Como ya se dijo alguna vez: “Salvo para los barrenderos, el otoño es la mejor época del año”. Y, sin lugar a dudas, no son pocos los humanos que piensan de esa manera. No obstante, en este caso no presentaremos en esta imagen a una persona que coincide con la cita antes compartida. Se trata, por el contrario, de un hermoso perrito que, durante la mañana de ayer, aprovechó un montoncito de hojas para dormitar sobre él. Y allí se quedó largo tiempo, aprovechando la calidez de la mañana del viernes que invitaba a cerrar los ojos. Y, totalmente indiferente a los autos y a los caminantes que pasaban cerca de él, se quedó muy tranquilo en ese lugar.

¿Cuánto tiempo más quedará este colchoncito de hojas disponible antes de que el barrendero las saque de allí? Nadie lo sabe. Mientras tanto, hay seres que saben muy bien cómo aprovecharlo.