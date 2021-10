Un cielo alborotado

El de ayer fue uno de esos típicos días indecisos, de esas jornadas en las que no se sabe si habrá sol o en cinco minutos comenzará a llover, caer piedras o, simplemente, todo se mantendrá nublado. En ese marco, no fueron pocos los que, como quien no quiere la cosa, cada tanto miraban hacia arriba como tratando de adivinar cuál sería el próximo paso de un clima que se presentaba absolutamente impredecible.

Fue durante esos minutos de la tarde de ayer en que la cámara de La Opinión pudo tomar la siguiente fotografía la cual es una muestra clara del comportamiento de un firmamento que, ante los ojos de cualquiera, se mostró totalmente alborotado. No obstante, la tarde transitó tranquila, aunque en ningún momento dejó de mostrarse misteriosa sobre su comportamiento. Hubo sol, hubo lluviecita y también viento. Cosas del clima, vio.