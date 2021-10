Un cambio de configuración abrió la puerta al hackeo masivo

Tras sufrir un hackeo masivo de datos que incluso expuso cuánto ganan los streamers más famosos, Twitch explicó que esto fue “debido a un error en un cambio de configuración del servidor al que posteriormente un tercero malintencionado accedió”.

La compañía que es propiedad de Amazon agregó que no tiene “ninguna indicación” de que se hayan expuesto las credenciales de inicio de sesión, incluidas las contraseñas. “Además, Twitch no almacena los números completos de las tarjetas de crédito, por lo que no se expusieron esos datos de los usuarios”, aclaró.

Además, agregaron que sus equipos están trabajando con “urgencia” para investigar el ataque. Cuando se conoció el ataque, a mediados de semana, la compañía sugirió a todos sus usuarios cambiar contraseñas y activar la verificación de dos pasos para iniciar sesión.

“Por precaución, hemos restablecido todas las claves de transmisión”, aclaró la compañía, que brindó proporcionó un enlace para obtener una nueva. Dependiendo del software de transmisión que se utilice, es posible que deba actualizar manualmente su software para iniciar una nueva transmisión.

“Los usuarios de Twitch Studio, Streamlabs, Xbox, PlayStation y la aplicación móvil Twitch no deberían tener que realizar ninguna acción para que su nueva clave funcione”, explicó la empresa. Y añadió: “Los usuarios de OBS que han conectado su cuenta de Twitch tampoco deberían tener que realizar ninguna acción”.

Este viernes los atacantes dijeron que robaron “la totalidad de Twitch.tv”, incluidos los clientes de Twitch para dispositivos móviles, computadoras de escritorio y consolas del sitio. También accedió a SDK propietarios y servicios internos de AWS, herramientas de creación de equipos rojos y más.

Toda esa información podría hacer que Twitch sea vulnerable a futuros ataques al permitir que los piratas informáticos potenciales investiguen las debilidades. La filtración también muestra los pagos de los creadores por millones para transmisores como xQc, Nickmercs y Shroud. Twitch dijo que la investigación está en curso. (DIB)