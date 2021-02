Un banco lleno de secretos

Por: Jorge «alemán» Azpiroz - Músico - Escritor

Hace poco me regalaron un banco. Es de esos bancos añejos, robusto, resistente, banco de plaza. Esos bancos preparados para soportar el viento, la lluvia y la desidia. Para aguantar los años y los que dañan ajenos lo que nunca sabrán que es suyo…

Estaba despintado, lleno de arrugas del tiempo. Algunas de las tablas casi desclavadas luchaban por aferrarse a las otras como un naufrago aferrado a los maderos. Todo sobre unas firmes patas de hierro macizo oxidado, con esos típicos arabescos entrevesados como para darle no solo estética sino resistencia al peso de años…

Usted dirá ¿qué nos importa un simple banco de una plaza?, es verdad, pero dejeme contarle como sigue esta singular historia.

Resulta que me la lleve a mi casa y despacio, con paciencia, fui acariando día a día sus lastimaduras, la fui cepillando, sacándole la vieja pintura y las manchas de lo vivido. De a poco fue tomando brío, se veía que cada día volvía a parecerse a cuando fue creada por manos hábiles y carpinteras…

El asunto, (y no pido que me crea, solo le cuento lo que sucedió) es que cuando empecé a darle las manos finales de la pintura nueva, cada vez que pintada un listón, cada vez que el pincel se deslizaba por su rústica piel de madera aparecían imágenes como si fueran fantasmas o espectros, algo similar a hologramas que se iban dibujando sobre el banco como si frotara una lámpara mágica, pero no me causaban temor sino asombro y curiosidad. Es así que cada vez que daba una mano se hacían presentes espíritus de decenas de personas, de viejos visitantes quienes habían sufrido o disfrutado historias sobre este mismo banco.

La primera vez fue una pareja que en volutas apareció abrazada con febril pasión en el banco, por la ropa se intuía que eran de los ´60 o principios de los ´70. Yo los miraba como quien ve una película cual absorto espectador. Enseguida presté atención y escuché como la declaración de amor vibraba llena de ternura… Observe las miradas cómplices, el sudor de la pasión y hasta el sonido del primer beso. Me dio un poco de pudor ser testigo de tanta intimidad a cielo abierto, pero era tanta la poesía que no podía apartar los ojos de la pareja que se amaba con la eternidad de los primeros momentos amantes, esos que no sospechan jamás ningún final.

Otra vez por el contrario, vi a un hombre desencajado, llorando a lo ancho y a lo largo del madero. Se fue recostando de a poco, de lado, como si fuera un cobijo a su dolor. En sus ojos tristes, apagados, se adivinaba un pedazo de muerte como queriendo invadir toda su vida…el banco soportaba el dolor del hombre y le dolía el dolor. Y pensé ¿cuantos iguales se habrán sentado a ver pasar su angustia? ¿Cuántos?…

Así, cotidianamente, ante cada nueva mano de pintura vi amores, dolores, engaños y filántropos disfrutando el alba…vi beodos desparramados entre las tablas esperando el regreso de la conciencia mientras los pájaros se posaban en el manillar de hierro frío…

Vi cantores y poetas escribiendo sus alegrías y pesares, vi abuelas con sus nietos de la mano…de la vida. Vi niños jugando, saltando su porte esbelto, vi señores importantes elucubrando negocios y vi negocios elucubrando señores, además de tanta gente que solo descansaba un momento y luego proseguía viaje vaya a saber dónde…La plaza está para cruzarla, pero cada vez que uno la cruza, nadie sabe a ciencia cierta que nos espera en cada camino, en cada diagonal…nadie sabe.

Se que es difícil de creer mi relato, pero no importa porque el banco me fue contando una por una cada historia de toda la gente que lo usó de confesionario para sus cuitas..

A veces me pasa lo mismo con los muebles ancianos de las casas idem, de nuestros abuelos o parientes de antaño. Pienso ¡cuánta gente habrá pasado, pensado, soñado y amado por esos moblajes que hoy reposan como si fueran guerreros que ya no pueden levantar la espada, ni la coraza…

Tal vez en cada mueble también habiten historias, fantasmas, recuerdos… me gusta recordar a los viejos apoyados en la mesa grande bebiendo los días repletos de hijos, amasando sueños que pocas veces se harían realidad…y qué decir de ese sillón hamaca donde el abuelo leía y decía lo mismo que repetimos a lo largo de la historia, que nada cambia, que el hombre es egoísta, que el mundo es cruel…

Pero vuelvo al banco, ahora blanco, bellísimamente claro. A medida que fui terminando la labor de reconvertirlo y de restaurarlo fueron desapareciendo esas imágenes de gente que había pasado por él. No me puse mal aunque los primeros días extrañaba esas personas contándome sin querer sus universos. Entonces un día me puse a pensar mientras miraba el banco (ahora bajo un nuevo árbol de un nuevo hogar, de nueva gente)…Me senté apoyando mis codos en el respaldo de hierro y dejé que mi cuerpo reposara entre la forma de la madera, que se vuelva un poco árbol…. y entonces, entonces me di cuenta que el banco seguiría contando historias.

Ahora de nuevos habitantes, como yo en ese momento, que nos volvimos a sentar en éste banco a pensar la vida, a soñar los sueños, a besar y a cantar los días, a charlar los hijos y tal vez los nietos…el banco seguirá abrazando historias mientras haya gente que se siente a mirar lo que no aprendemos a ver…Los pájaros mientras tanto seguirán cantando y persistiendo de nidos ante los vientos y todos, los árboles, los pájaros, el banco y la gente, cada uno de nosotros, intentando enfrentar la muerte infalible, en una lucha absurda y desigual, con un pincel repleto de recuerdos en cada mano…