Un automóvil volcó a la altura del kilómetro 493 de la ruta nacional 5

En la tarde del sábado se produjo, sobre Ruta 5 en cercanías de la localidad de Pellegrini, un vuelco de un automóvil en el que viajaban tres personas oriundas de Buenos Aires que se dirigían a Bariloche. No hubo heridos de gravedad. Intervino Bomberos de Pellegrini.

Respecto al hecho, desde Bomberos de Pellegrini se informó que “el sábado 1 de enero a las 15.02 fuimos alertados por personal policial de vuelco sobre Ruta Nacional Nº5 km. 493. Sale en auxilio unidad de rescate 16 y unidad 17 en apoyo con personal. Al arribo, encontramos unidad Chevrolet Spin volcada en banquina sobre su techo. Los ocupantes, tres personas y un can, oriundos de Bs As en camino a Bariloche, pudieron salir por sus propios medios y fueron atendidos por personal sanitario. En el lugar también acudió personal de policía vial quien realiza los cuidados pertinentes para poder actuar con seguridad. La unidad siniestrada presenta una importante pérdida de combustible, por lo que se la ubica sobre sus ruedas, se remueve el material combustible y se realiza el corte preventivo de electricidad. Finalizadas las tareas y dando gracias de no lamentar víctimas, el personal regresa a base, anotando ya el primer servicio de rescate del año 2022”.