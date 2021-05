“Un aprendizaje de vida y mucho acompañamiento, nadie le quitó el cuerpo y todos pusieron su parte”

“Es increíble lo rápido que se pasaron los 45 días”, comenta el concejal de Juntos por el Cambio Esteban Vidal en la tarde de su último día como intendente interino de Trenque Lauquen, cargo al que debió asumir luego de que el intendente Miguel Fernández sufriera un infarto de miocardio y necesitara de un tiempo prolongado para recuperarse plenamente antes de volver a la función.

En contacto con este medio, Vidal realizó un rápido balance de este mes y medio en el que la exigencia enmarcada por la situación sanitaria del distrito lo obligó a no parar un segundo y estar permanentemente monitoreando, entre otros aspectos, el desarrollo de la pandemia de Covid-19 en el distrito.

“Me hubiera gustado andar mucho más en las distintas áreas municipales, pero ocurrió que, cuando se empezó a complicar lo sanitario, esa situación se transformó en el tema central y condicionó un poco lo que pudimos hacer en estos 45 días. Lo habíamos pensado de una manera, en plantear que el Estado tenía continuidad y las cosas iban a seguir funcionando de la misma manera a como venían, pero, después, el brote hizo que tuviéramos que ocuparnos mucho más de lo sanitario que de otros temas”, expresó.

Experiencia

Asimismo, señaló que “la verdad que estoy muy contento por cómo lo pudimos ir resolviendo y además estoy muy contento porque Miguel se pudo recuperar bien y ya mañana (por hoy) va a estar otra vez en funciones. En lo personal, debo decir que fue una experiencia hermosa, un enorme aprendizaje, duro, pero que en lo personal me deja mucho. No me gusta hacer una autoevaluación de cómo se dieron las cosas, eso quedará en manos de quienes confiaron en mí para estar en este lugar. Cuando a mí me ofrecieron ir primero en la lista de Miguel nunca me imaginé que una cosa así iba a pasar y había que estar preparado. De todas maneras, no sé si hay manera de prepararse para algo así, pero espero haber estado a la altura de las circunstancias y no haber defraudado a quienes dieron ese voto de confianza para conmigo”.

Acompañado

Por último, Vidal afirmó que “me sentí muy bien acompañado por el gabinete, por los empleados municipales, por la gente del partido, por mi familia. Así que ese acompañamiento me dio tranquilidad y esa tranquilidad nos hizo tomar las decisiones que había que tomar en el momento adecuado y no por ahí dejarnos llevar por el miedo, la incertidumbre o por el nerviosismo que había durante los primeros días de este brote”. “Hoy por hoy lo que tengo es una gran alegría de que Miguel pudo volver, está bien, he estado con él y está muy bien y podrá ejercer plenamente su función. También una alegría de que él tuvo un voto de confianza para conmigo y, en el momento en el que tuve que estar, creo que no le fallé. Si tuviera que resumirlo, esta experiencia fue un gran aprendizaje de vida que me dejó un sentimiento de un gran acompañamiento, nadie le quitó el cuerpo y todos pusieron su parte”.