Un adiós tras casi tres décadas de labor y compromiso

En las ciudades del interior, a veces sólo basta mencionar el apodo de una persona para saber a quién estamos haciendo referencia. Y quizás para muchos el nombre de Jose Maria Igartúa no signifique demasiado. Pero la cosa es muy distinta si cambiamos la información fría y dura impresa en un DNI por esa manera de nominar que tiene el saber popular a través de los apodos. Así, con cinco simples letras este cronista está seguro que los lectores identificaran en una fracción de segundos al protagonista de esta nota: hablamos de el “Cholo”, que tras 27 años de labor incansable decidió dar un paso al costado y renunciar a su trabajo en la Dirección de Deportes del Municipio.

Desde ese espacio comunal, el “Cholo” acompañó a generaciones de chicos en su crecimiento tanto en el deporte como (lo que a entender de quien escribe es más importante) en la vida.

Anuncio

A través de su cuenta de Facebook, Igartúa fue el encargado de informar su decisión. Y así se expresó días atrás: “Hola amigos como están, hoy les voy a contar una novedad, después de 27 años en la Municipalidad de Trenque Lauquen, en el área de Deportes, estoy esperando que abra el correo para presentar el telegrama de renuncia, no es fácil, pero las circunstancias de la vida me han llevado a tomar está decisión”.

Y agregó: “No sé si es la correcta pero para mí sí, fueron muchos años de trabajar, de aprender, de servir y creo que lo he hecho de la mejor manera, con honestidad, sacrificio y mucho esmero. Espero haber estado (a la altura) de las circunstancias, siempre fui de frente, cuando me equivoqué fui y pedí perdón, di la cara y siempre le pedí perdón hasta los padres de algún chico, trabajé siempre por la Municipalidad, sin importar quién fuera el intendente o el director de Deportes, siempre les agradecí el espacio que me dieron los directores, mis compañeros de trabajo desde los más viejos a los más nuevos, hoy no voy a nombrar a nadie, hoy sólo me voy triste, sí, pero con la conciencia de haber tratado de hacer las cosas muy bien”.

“Por eso muchísimas gracias a todos, profesores, maestros, alumnos y a todos los que han pasado por esta Dirección, amigos un millón y sigan apostando al deporte con honestidad” señaló.

Cosecha

Asimismo, el “Cholo” recordó que su trabajo lo llevó a participar de todas las ediciones de los Juegos Bonaerenses, ya sea como profesor, como coordinador con el área de Deportes municipal o, bien, desde el ámbito provincial, en el área de organización del evento.

Por otra parte mencionó que todos estos años le dejaron una infinidad de anécdotas deportivas y de las otras y que gracias a su labor tuvo la posibilidad de entablar una muy linda relación con tres generaciones de jóvenes que a pesar del paso de los años siguen reconociendo su calidad humana.

Sin riesgo a equivocarse, se puede asegurar que el Municipio pierde a un ejemplo de trabajo, compromiso y dedicación, y que sin lugar a dudas el área de Deportes ya no será igual. Se va alguien que por su conducta es digno de imitar, hasta en su manera de despedirse.