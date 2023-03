Último fin de semana de amistosos antes del inicio del Apertura

Llega el último fin de semana antes del inicio de la competencia oficial en la Liga Trenquelauquense de Fútbol y varios equipos de primera y tercera división jugarán amistosos en uno de los pasos finales de la puesta a punto.

Hoy se medirán Huracán de Pellegrini y Las Guasquitas. Mañana jugarán Monumental vs. Tres Llantas, Atlético Trenque Lauquen vs. Racing de Fortín Olavarría y Maderense vs. FBC Argentino.

El pasado fin de semana, en tercera, Argentino derrotó 2 a 0 a Deportivo 17, Atlético Pellegrini venció a Ferro de Tres Lomas 3 a 0, Atlético Trenque Lauquen cayó 2 a 1 con Social y Deportivo Garré, Barrio Alegre goleó a La Gloria de 30 de Agosto 4 a 1, Ferro de Trenque Lauquen superó de visitante a Atlético Quenumá con un 2 a 1, Giat de Beruti empató en 2 con Progreso de T. Lauquen, Huracán perdió con Deportivo Maza 2 a 1, Maderense venció a Monumental 3 a 0 y Juventud Unida de 30 de Agosto le ganó a Las Guasquitas 2 a 1.

En primera, Argentino volvió a derrotar 2 a 0 a Deportivo 17, Atlético Pellegrini goleó a Ferro de Tres Lomas 5 a 0, Atlético Trenque Lauquen sacó una gran diferencia ante Social de Garré con un 8 a 2, Barrio Alegre igualó ante La Gloria 2 a 2, Atlético Quenumá y Ferro C. Oeste de T. Lauquen empataron en cero, Giat superó a Progreso de T. Lauquen 4 a 1, Huracán coleó 5 a 1 a Deportivo Maza, Maderense venció 3 a 1 a Monumental y Las Guasquitas a Juventud 2 a 1.

Torneo Oficial

Días atrás la LTF informó que el fin de semana del 18 y 19 del corriente se dará comienzo a los torneos oficiales de primera y tercera división, divisiones inferiores y el Futbol Senior.

Por el Torneo Apertura, en la fecha inicial de primera, tercera, cuarta, quinta y sexta división, quedará libre Las Guasquitas y jugarán Argentino vs. Tres Llantas, Barrio Alegre vs. Monumental, Huracán vs. Progreso, Giat vs. Ferro y Atlético T. Lauquen vs. Atlético Pellegrini.

En a segunda fecha se medirán Ferro, vs. Argentino, Atlético Pellegrini vs. Las Guasquitas, Monumental vs. Atlético Trenque Lauquen, Tres Llantas vs. Barrio Alegre y Giat vs. Progreso, quedando libre Huracán.