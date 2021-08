Twitter quiere que los usuarios sean los que chequeen y reporten mensajes “engañosos”

Twitter anunció que está probando una nueva herramienta para permitirles a los usuarios señalar contenidos que potencialmente son de desinformación (“misinformation” en inglés), un fenómeno que estalló durante la pandemia de coronavirus. “Estamos probando una función que les permite señalar los tuits que parecen engañosos”, indicó la red social en su cuenta dedicada a la seguridad, @TwitterSafety.

Un puñado de usuarios en Estados Unidos, Corea del Sur y Australia puede desde ahora seleccionar la opción “es engañoso” tras haber cliqueado sobre “señalar el tuit”. Luego podrán elegir entre las categorías de “salud”, “política” y “otras”.

We’re testing a feature for you to report Tweets that seem misleading – as you see them. Starting today, some people in the US, South Korea, and Australia will find the option to flag a Tweet as “It’s misleading” after clicking on Report Tweet.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) August 17, 2021