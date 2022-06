Turno del atletismo

La etapa Distrital de los Juegos Bonaerenses sigue a buen ritmo con actividades todos los días ya que la de este 2022 será una edición más que numerosa. Es así que en estas jornadas se dieron nuevos clasificados a la instancia Regional y para hoy se espera un deporte fuerte como lo es el atletismo convencional y especial en la pista del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo.

Con respecto a los que ya han logrado avanzar a la siguiente fase, en Tenis Doble, Categoría Sub 14 (Femenino) se clasificó la dupla de Delfina Ayunta y Candelaria Solimano, y en el segundo puesto se ubicaron Clara Sinclair y Julieta Corral. En la Categoría Sub 14 (masculino), ganaron Sanabria Saavedra y Estanislao Cuevas, y el segundo puesto lo obtuvieron Mateo Bonino Mongiello e Hilario Steffen. En Categoría Sub 16 (Femenino) se clasificaron Delfina Fernández Cardossi y Alma Lourdes Colla y en el segundo puesto se ubicaron Catalina Trimarco y Morena Vicente. En la Categoría Sub 16 (Masculino) el primer puesto lo ganaron Nicolás Galán y Esteban Castañares y en el segundo lugar se ubicaron Isidro Lasarre Calafatich y Justo Alassio.

Mientras que en la disciplina Ajedrez, Categoría Sub 14 (Femenino) se clasificó Lucía Negri y en la Categoría Sub 14 (Masculino) el ganador fue Andrés Mordau. En la Categoría Sub 16 (Masculino) el primer puesto fue para Santiago Cabo, en la Categoría Sub 18 (Masculino) se clasificó Gaspar Márquez y en Universitario el primer puesto fue para Enzo Nahuel Cionofrino.

En la disciplina Coreografía Pop (Adultos Mayores) se clasificó el equipo del CEF Nº 18 “Hue Cumelen”.