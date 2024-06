Turismo: el movimiento se mantiene aunque se siente una merma respecto de años anteriores

El complejo escenario económico que se transita por estos días en el país ha afectado a diferentes actividades comerciales y una de ellas es la relacionada con las agencias de turismo en las cuales, si bien reciben consultas y concretan diferentes viajes, se ha notado una merma en el movimiento habitual, sobre todo en lo que respecta a destinos nacionales.

Así se afirma desde diferentes firmas que operan en Trenque Lauquen que fueron consultadas por La Opinión. No obstante, señalan que la actividad no se detiene a pesar de que su ritmo sea menor si se la compara con años anteriores.

Menos demanda

En este marco, Claudio Domínguez, de Amunche Ripe, comentó el panorama que se aprecia desde su agencia: “Para estas próximas semanas de feriados no notamos que haya una demanda tan fuerte como hubo años anteriores. Sí notamos que la gente elige tres o cuatro días para vacacionar, ya ni siquiera dicen ‘me tomo el fin de semana’, es como que están eligiendo las vacaciones de su año para concretarlas en tres o cuatro noches, o cinco como una locura. Por eso para estas semanas de feriados que se vienen no notamos esa vorágine que teníamos años anteriores en los que ya se sabía que un mes antes no había lugar, que la gente estaba enloquecida por viajar. Eso no está sucediendo, está habiendo como una especie de estancamiento paulatino, no de golpe, pero sí de a poco. La gente va cuidando la moneda o, de acuerdo a la poca previsibilidad que hay en el país, va intentando apuntar a unas solas vacaciones, a ir ahorrando o no gastar una locura. Todo eso hace que el turismo nacional esté mermando bastante, pero no de golpe, sino paulatinamente”.

Y agregó que “con respecto a los viajes internacionales, como los valores ya están en dólares la gente, muchos adultos y adultos mayores, ya no quieren seguir esperando e invierten su dinero en viajes internacionales que, por suerte, están funcionado bien, pero es un grupo selecto de la sociedad. Trenque Lauquen tiene esa particularidad de tener gente con buen pasar económico o buen nivel económico, entonces los viajes internacionales están tomando la posta, aunque tampoco es una locura”.

Situación económica

Domínguez señalo que “por supuesto que este panorama está atado a la situación económica y a la poca previsibilidad de lo que pueda pasar. Sobre todo lo que uno charla con los pasajeros es que te dicen ‘está buena la propuesta, pero justo ahora no sé si gastar en un viaje o no’. Y cuando te dicen eso es que cuentan con el dinero, pero que no saben si invertir en un viaje. Producto de eso se está notando una merma en lo que es turismo nacional que es como la primer escala. Después, en turismo internacional, es muy poca la merma que se nota hoy, pero si esto sigue así, calculamos que por decantación también va a terminar cayendo”. “Nosotros estamos haciendo todo lo posible para ofrecer mejores tarifas y acomodar todo para que la gente pueda viajar. Si bien estamos completando todos los grupos al exterior con buenas salidas y buen caudal de gente, la realidad es que se nota que se buscan más los precios y que las mismas agencias están haciendo un gran esfuerzo para vender y bajar precios y cuando se comienza así lo más factible es que terminen mal, pero esos manotazos responden a la baja demanda”, afirmó.

Internacional

En tanto, Marina Arnaudo, de la agencia Piana del Sole, comentó: “Nosotros somos una agencia muy nueva y la gente que nos va conociendo se va acercando. Para este fin de semana largo hemos tenido algunas consultas, pero todas las consultas que nos hacen no es turismo nacional, sino internacional. Y hemos tenido consultas de vacaciones de invierno a nivel internacional”.

En tanto, explicó: “Todo lo que es el servicio nacional lo vendemos con vuelos. Por ejemplo, lo que es Cataratas del Iguazú, nosotros trasladamos a los pasajeros a Buenos Aires y de ahí un vuelo hasta Iguazú, no hacemos salidas grupales en micro, sino en vuelo tanto lo nacional como, obviamente, lo internacional”.

“Tenemos dos salidas grupales para vacaciones de invierno para las cuales ya no nos quedan casi lugares tanto para Salta como para Iguazú. Y en lo que es vacaciones de invierno también tenemos consultas para el exterior”, detalló.

En este sentido, comentó: “Nosotros generalmente vendemos bastante para el exterior, pasajes aéreos, tanto paquetes grupales como también individuales. Casi todo es individual lo que más tenemos. Gracias a Dios la gente está empezando a viajar nuevamente y, a pesar de la situación económica, hay consultas y gente que quiere viajar”.

Baja

Miguel Piana, titular de Miguel Piana Viajes y Turismo, comentó, respecto de la situación económica que “como en todos los rubros, debido a la situación económica que hoy se transita, hay una disminución del 30% en temporada baja. Si antes viajaban 100, hoy viajarán 70”.

Y agregó: “Nos ajustamos a la situación poniendo circuitos más cortos y más económicos y, al bajar los precios, la gente acompaña. Es decir que la rueda sigue girando, si bien más despacio pero siguen trabajando choferes, coordinadores, seguimos teniendo ingresos. Nos hemos adaptado a viajes más cortos, incluso a viajes del día como Termas de Carhué en Epecuén que ya hicimos dos viajes, más viajes al Tigre, a Temaikén, y algunos a Merlo y Villa Carlos Paz, por ahí no de tantos días, pero más cortos y más vendibles”.

Con respecto a los feriados largos, Piana explicó que “en este mes de junio lleva la delantera lo que tiene que ver con centros de esquí, obviamente la gente que puede porque no se trata sólo de alquilar la cabaña o el hotel sino que los pases de esquí, más la ropa de esquí son realmente caros y y los destinos son Villa Pehuenia, San Martín, Bariloche y Mendoza. Pero la verdad que está muy bien vendido el fin de semana largo tanto en lo que tiene que ver con los centros de esquí como las sierras, todos los destinos presentan una remontada importante”.

Vacaciones de julio

Para las vacaciones de julio, el entrevistado comentó que de cinco salidas nacionales que ofrecieron hay cuatro agotadas. “Hay una muy buena levantada en lo que tiene que ver con vacaciones de julio. Desde el sector hotelero y turístico que viene un poco quejándose de la situación hay una gran levantada en este fin de semana. Nosotros tenemos una salida propia en bus que está llena, pero también hemos vendido mucho individual internacional como a Búzios, se ha vendido a Europa, tenemos grupos a Turquía y Grecia. Y la verdad que en el turismo internacional no se notó la baja. Hay un grupo de gente que es pudiente y no se ha privado de nada. Hay una levantada a nivel internacional que nos sorprende, a muchos los tenemos en listas de espera porque se ha vendido un montón”, señaló.

Por último, agregó que en el plano nacional, “que es el más elegido por jubilados y asalariados, es donde vemos la merma. Pero nos hemos adaptado a la situación y hemos salido a competir”, desacó.