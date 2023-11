Ricardo Zubía, con Ford, se convirtió en el 17º Campeón de la historia del Turismo 4000 Argentino luego de culminar undécimo en la “Final de la décima y última fecha de la temporada, disputada ayer en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata. El triunfo fue para José Luis Newing (Dodge), ganador por primera vez en la categoría” remarcó el medio especializado Campeones.

El “Vasco” es el 7º campeón con Ford en el Turismo 4000 Argentino y el primero desde 2018, cuando se coronó Germán Pietranera. Con la atención del VD Racing de Víctor Di Natale en el chasis y los motores de Gustavo Aguirre, Zubía tuvo un gran año, con 3 victorias, 5 podios, 3 “pole position” y 2 records de vuelta en 10 carreras.

Zubía debía largar desde la “pole position”, pero como el equipo detectó una falla en el motor, decidió reemplazarlo, lo que lo obligó a partir desde el 19º y último lugar. Para asegurarse el título, le alcanzaba con completar el 75% de las vueltas (8 giros). Por eso se dedicó a girar sin intención de involucrarse en peleas o refriegas por posiciones. Algo que cumplió a la perfección.

Un año perfecto

“Estoy muy contento, todavía no caigo. El equipo supo sacar adelante un fin de semana que se complicó. Todo lo que no trabajamos en el año lo trabajamos hoy. Sabía que tenía que llegar para ser campeón y desde boxes me iban avisando”, sostuvo Zubía en Campeones Radio y AM590 Continental.

Nelson Costanzo (Dodge), que largó 6º y estaba obligado a ganar para mantener sus ilusiones de ser campeón, se despistó en la 1ª vuelta y quedó 10º. Desde allí remontó hasta el 4º puesto, posición que le permitió cerrar su primera temporada completa en la categoría con un valioso subcampeonato junto al Tártara Competición. José Luis Newing (Dodge), que largó desde la “pole” ante el inconveniente de Zubía, alcanzó su 1ª victoria en la categoría. El piloto del Rodrígues Competición, con el Dodge que perteneciera en el TC a Juan Marcos Angelini, sólo resignó la punta en un breve lapso con Omar Ceciaga (Chevrolet), quien se despistó en el curvón cuando era líder. Allí, el santacruceño de Caleta Olivia recuperó el liderazgo y ya no lo perdió.

Newing, que fue el 6º ganador distinto de la temporada 2023 y el 70º en la historia del T4000 Argentino, compartió el podio con Javier Funcia (Ford), el ganador de la carrera sabatina, y Lucas Larroque (Chevrolet), quien ayer también había sido 3º. El campeón 2014 había largado 5º y sumó su 2º podio del año, mientras que el de Luján subió por tercera vez en 2023 al estrado luego de partir séptimo.