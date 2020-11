Trump versus Biden: un final a toda orquesta

♦ El haber nacido y crecido en un país en el que la inestabilidad institucional, los golpes de estado, las renuncias de presidentes y vices y otras recurrentes crisis e interrupciones que marcó a toda mi generación (y en parte también a la anterior y sucesivas) me lleva a mirar no sin sorprendente admiración el fenómeno electoral estadounidense, donde desde 1845 (es decir 175 años) las elecciones presidenciales se llevan a cabo inexorablemente el “martes que sucede al primer lunes de noviembre del año que fenece su mandato,” y que este año, recae precisamente en el día de hoy -Martes 3 de Noviembre de 2020- en que los estadounidense concurrirán a las urnas.

Así se estableció a mediados del Siglo XIX cuando EE.UU era todavía un país de diligencias, carretas y barrizales, el martes era propicio para que durante el fin de semana la gente pudiera trasladarse desde el descampado a los lugares de votación, el mes de noviembre con sus temperaturas todavía cálidas y clima benigno favorecía el concurrencismo y la asistencia, no obstante que siempre se votó en día laboral. Y los Presidentes aunque siempre lo hicieron en Enero, desde el año 1933 asumen indefectiblemente el 20 de ese mes del año siguiente a su elección, en que jura su mandato de cuatro años ante el presidente de la Corte Suprema (es decir hace 87 años).

Nunca se suspendió una elección ni se prorrogó una asunción, ni siquiera el Presidente Lincoln en 1864 durante la sangrienta Guerra Civil Estadounidense que desgarró a la nación, ante la propuesta de prorrogar de hecho su primer mandato y suspender el comicio que consagró su reelección consintió un aplazamiento o prórroga, aún ante el peligro de disolución nacional que lo amenazaba con su histórica frase esculpida en una de las paredes de su monumento y consagrado en la historia norteamericana como “el mensajes al segundo congreso” cuando dijo “si no somos capaces de elegir un Presidente aún en plena guerra no merecemos sobrevivir como nación”.

La elección de un Presidente norteamericano de por si y el mero rol de ese país en el concierto de las naciones siempre concita la atención mundial y cada compulsa muestra el carisma de sus pautas coyunturales, pero la elección de 2020 con el ingrediente de mostrarnos que EE.UU es el país más golpeado por la Pandemia de Covid-19, fenómeno impensable hace apenas ocho meses donde un Donald Trump se posicionaba inmejorablemente por sus éxitos en la economía con indicadores macro y micro económicos excepcionales y grandes logros en política exterior como el favorito en las preferencias del electorado estadounidense, parece haberse alterado sustancialmente en los últimos meses, favoreciendo en las encuestas en forma acentuada y progresiva a su oponente el demócrata Joe BIDEN sin que nadie se atreva a vaticinar categóricamente su triunfo; los analistas y encuestadores no pueden olvidar el “porrazo” que sufrieron cuando anunciaron sin reservas el triunfo de Hillary Clinton en 2016 que no obstante haber sido la más votada no alcanzó el número de electores necesarios en la composición del Colegio Electoral y vió escaparse su presidencia.

Pero lo que dificulta aún más el análisis es que EE.UU elige su Presidente en forma indirecta por Colegio Electoral. Los padres fundadores (Washington, Franklin, Adams) se pronunciaron por este sistema para no caer en la elección directa, casi imposible en un país tan extenso y dilatado y carente de vías de comunicación, sin la cultura cívica indispensable para su instrumentación en esos años que la desaconsejaba, ni delegar la elección en el Congreso lo que la exponía a la manipulación política contaminando al poder legislativo; pero no pudieron superar que pueda ocurrir que el candidato individualmente más votado -como ha sucedido varias veces- no sea el que alcance la mayoría de electores ( Un total de 538 igual al número de diputados –allí nombrados “representantes o congresistas”- y Senadores que cada Estado tenga en el Congreso dirimen esta trascendente cuestión). O sea los Estados más poblados tienen más electores y el número mágico que asigna el triunfo y con él la presidencia es el de la mitad más uno: 270 electores) con el agravante que la elección de éstos, salvo en dos pequeños estados ( Maine y Nebraska) no es proporcional, es decir “el ganador lleva todo” aunque fuera por un voto quien gane California (el estado con más cantidad de electores) se lleva los 55 y quien gane Texas se lleva los 38 que le corresponden. Se suma a ello que el voto en EE.UU. es un derecho, no un deber, de ahí que para emitir el voto voluntario, los ciudadanos deben inscribirse en un registro previo y pueden votar por correo con mucha anticipación (aún desde el exterior), habiéndose registrado ya muchos votos postales (electrónicos), presumiéndose que la mayoría de votantes anticipados han sido Demócratas.

Hay Estados que presentan una marcada tendencia histórica y considerados “firmes o constantes”, así California resulta casi siempre Demócrata y Texas Republicano, los estados fluctuantes se denominan “pendulares” y en ellos está poniéndose el acento en esta campaña, donde se espera la mayor concurrencia electoral desde 1908 en que resultó electo el Demócrata Willian Howard Taft que tuvo una asistencia a las urnas de más del 65%, cuando el promedio no supera el 40% del padrón en lo que se estima una elección muy concurrida; y aunque no pueda adelantarse el porcentual de votantes que en esta elección emitirá el sufragio, el actual entusiasmo participativo llama la atención, complicando aún más el análisis, aunque se presume que la avalancha de votantes en su balance estaría favoreciendo a los demócratas de Joe Biden.

El sistema de elección indirecta está consagrado en la Constitución Estadounidense y modificarlo impone una complicada reforma de la misma. Un dato curioso. Si ningún candidato obtuviera la mitad más uno indispensable en el Colegio Electoral la misma constitución prevé que el Presidente y Vice deben ser elegidos por el Congreso con la originalidad de que La Cámara de Representantes (aquí llamados Diputados), o sea la Cámara Baja elige Presidente, y el Senado, es decir la Cámara alta elige el Vice. Este mecanismo se usó una sola vez en la historia estadounidense y es difícil que vuelva a aplicarse

La edad de los candidatos también es una novedad en un país donde el éxito temprano y el logro juvenil del “sueño americano” siempre han sido valores ponderables (Teodoro Roosevelt llegó a la presidencia con 42 años y John Kennedy con 43). El republicano Donald Trump con 74 años repite la fórmula del 2016 acompañado por su vicepresidente Mike Pence (ex gobernador de Indiana) va por la reelección, y Joe Biden con 77 (si gana tendrá 78 al asumir) será el presidente de mayor edad en la historia norteamericana, teniendo 82 si logra culminar su mandato en el 2024, de ahí la importancia de su vicepresidente Kamala Devi Harris de 56 años de edad que seguramente será candidata a la presidencia si Biden no opta por insistir en su reelección, lo que se ve como muy posible dada la franja etaria en que se ubica el candidato presidencial. La Senadora por California es la tercera mujer en candidatearse para la vicepresidencia y la primera afroamericana en aspirarlo (sus predecesoras fueron Geraldine Ferraro –demócrata- compañera de fórmula de Walter Mondale en 1984 , y Sarah Palin –republicana- quien acompañó a John Mac Cain en 2008). Si resulta electa será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos.

La elección de hoy -martes 3 de noviembre-, sin duda será “un clásico” en la historia electoral estadounidense, y que a pesar de la pandemia y los graves problemas que la aquejan mantendrá en vilo a la humanidad en un final abierto imposible de predecir.