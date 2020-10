Tres Lomas dejó de estar libre de Covid

Con dos nuevos casos de Covid-19 confirmados en Tres Lomas el lunes por la noche, la totalidad de la región pasó a tener casos activos hoy.

Así el panorama zonal es desde el inicio de la pandemia el más delicado habiendo partidos como Carlos Casares y Villegas que llegaron a superar el centenar de casos activos, algo que había ocurrido también semanas arás en Pehuajó, aunque este último municipio ahora presenta un escenario mucho más favorable. A la vez que en 9 de Julio el registro está arriba de cien hace más tiempo.

Era el único

En lo que refiere a Tres Lomas, tras la confirmación de los dos nuevos casos, un hombre y una mujer de 76 y 75 años respectivamente, ayer el intendente Roberto Álvarez manifestó la continuidad de los esfuerzos para mantener la situación de no permitir entradas ni salidas masivas y que durante toda la noche anterior se trabajó en los nexos de los positivos confirmados. “Tres Lomas ha dejado de ser el último bastión de la provincia de Buenos Aires que hasta el día de hoy no tenía problemas con el Covid y los que había tenido no habían sido significativos”, dijo el jefe comunal.

Además el secretario de Salud Juan March dijo que los dos vecinos con caso confirmado están aislados y que hay otros 42 vecinos también en aislamiento.

De esta forma, Tres Lomas pasó a tener dos casos activos y uno recuperado.

Restricciones

Por su lado, la Municipalidad de Adolfo Alsina, el último distrito en sumar casos propios, decidió restringir la circulación desde las 21 hasta las 6 de la mañana por el lapso de 14 días, como así también suspender los deportes grupales y reuniones sociales, a raíz de un aumento de casos de coronavirus. Puesto que en pocos días el cercano municipio llegó a contar 5 casos activos.

Además se anunció que los comercios pueden funcionar hasta las 21 horas y trabajar con delivery hasta las 24; bares, restaurantes y cervecerías sólo pueden funcionar con delivery; se suspendió la libre circulación entre localidades del distrito; todas las personas deben presentar permiso de circulación nacional y constancia de turno médico en caso de razones de salud; y se suspendieron todas las actividades grupales y sociales: deportes grupales, talleres culturales municipales presenciales y todas las reuniones sociales.

Cifras leves

Guaminí, según su informe de la medianoche del lunes, tenía 9 casos activos y 47 recuperados. Y de los activos 8 eran de Casbas y uno de Laguna Alsina.

Salliqueló tenía contabilizados al inicio del martes 39 activos y 17 recuperados.

Por su parte, Pellegrini se mantuvo ayer en tres casos activos, sin ninguno en estudio, acumulando 96 recuperados y 10 fallecidos.

Escalada

El de Villegas es uno de los casos más preocupantes del presente, contando 119 casos activos (42 en la ciudad cabecera, 33 en Charlone, 38 en Bunge y 6 en Piedritas) tres más que el lunes, pero con casos en cuatro localidades distintas y unos 141 recuperados.

Otro distrito con un panorama difícil que creció en las cifras de casos en pocos días, es General Pinto, que al iniciarse el día de ayer contaba 51 casos activos y 68 recuperados además de tres fallecidos.

Ameghino registraba el lunes a la noche 5 casos activos y dos recuperados.

Rivadavia contaba en el informe de ayer a la noche 59 casos activos (2 en G. Moreno, 46 en América y 11 en Sansinena), bajando de 64, además de 81 recuperados y un fallecido.

Carlos Tejedor bajó de 4 a 3 casos activos, acumulando 34 recuperados y dos fallecidos. Y Lincoln 35 activos, 44 recuperados y 3 fallecidos.

Números altos

Pehuajó está en una situación mucho más calma respecto a semanas atrás, tras superar una ola de contagios y casos confirmados por nexo, contando actualmente 26 casos activos, 519 recuperados (el número más alto en la región) y 14 fallecidos.

En Carlos Casares se vive otro de los presentes más complicados con 98 casos activos, aunque esta cifra el domingo llegó a ser de 117 y el lunes ya había bajado a 111. En tanto, los recuperados son en este caso 156 y los fallecidos 8.

Bolívar contaba ayer 89 casos activos y 74 recuperados. En Daireaux se siguió contando solo un caso activo y 14 recuperados. De la misma forma que Hipólito Yrigoyen se mantuvo en dos casos activos, 51 recuperados y 6 fallecidos.

Mientras que 9 de Julio reportó ayer 190 casos actuales, 473 recuperados y 34 fallecidos acumulados a lo largo de la pandemia. De esta forma, este distrito es el que denota la cifra más alta de casos en total, con 697 casos hasta ayer. Seguido por Pehuajó, con 559.