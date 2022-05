Tres Llantas, y un triunfo histórico

Ayer por la tarde Tres Llantas logró un resultado histórico, ya que volvió a sumar de a tres en su regreso al fútbol liguista. Tras casi 30 años de ausencia en la Liga Trenquelauquense de Fútbol el Club Tres Llantas regresó esta temporada a los campeonatos con sus equipos de Primera y Tercera división. El debut fue aquel 6 de marzo donde Barrio Alegre le propinó una goleada por 12 a 1 en el Torneo Preparación, pero Tres Llanta no bajó los brazos, sus jugadores y cuerpo técnico siguieron por el camino de los entrenamientos, reforzando el juego, la táctica y estrategia y poco a poco comenzaron a presentar batalla a los rivales. Fue así que el tan esperado triunfo no se hizo esperar demasiado, ya que, en esta tercera fecha del Torneo Apertura, y ante uno de los siempre candidatos, como lo es Ferro Carril Oeste, Tres Llantas ganó su primer partido, por 1 a 0 y celebró en cancha del “ferroviario”. El Torneo Apertura no ha sufrido cambios, debido a que los tres punteros volvieron a ganar. Argentino lo hizo en la tarde del sábado, en tanque que Monumental y Huracán de Pellegrini lograron también salir victoriosos en el día de ayer.

Los partidos

La fecha se abrió el sábado, con dos partidos adelantados. En su cancha el Foot Ball Club Argentino, que el martes volverá a jugar por el Torneo Federación Bonaerense Pampeana, de visitante ante Racing de Eduardo Castex, recibió en su cancha a Progreso con un claro triunfo por 2 a 0. Goles de Luciano Sayago, a los 35’ del primer tiempo y en el complemento amplió, a los 6’ Fermín Sierra. El otro duelo, terminó con empate en 1 entre Atlético Trenque Lauquen y Giat de Beruti. Goles de Martín Caracotche, a los 35’ abriendo el marcador para Giat, pero al minuto del complemento, lo empató Maicol Amador.

Mientras que ayer por la tarde las emociones se vivieron en varias canchas. Quizás Monumental fue el que más “simple” resolvió su partido. Viajo a Pellegrini para visitar al “Expreso” y sacó un contundente triunfo por 3 a 0. Los goles del “Canario” fueron de Gerardo Xanti a los 31’ de la etapa inicial y luego, a los 34′ amplió Damián Rostagno y el propio Rostagno puso cifras definitivas a los 30’ del complemento. En cancha de Las Guasquitas e jugó, sin dudas, uno de los partidos más intensos del certamen. El “Colono” recibió a Huracan de Pellegrini y ya a los 4’ del primer tiempo el “Globo” lo ganaba con el gol de cabeza de Bruno Buyatti. A los 38’ puso el 2 a 0 Juan José Quiroga, pero en el complemento llegaría la reacción de los locales. Al minuto de juego Ignacio Claus descontó y a los 2’ el propio Claus estampó el empate. De esta manera Las Guasquitas, en dos minutos, lograba la igualdad. La definición sería increíble. A los 42’ Juan Cruz baez metió el tercero para Las Guasquitas, dando vuelta así el marcador, pero ya en tiempo adicionado, a los 38’ Agustín Bustillos logró el empate en 3 para Huracán y a los 49’ Manuel Vilches le terminó dando el triunfo al “Globo” por 4 a 3 en un partido intenso y vibrante hasta el último minuto.

Por ultimo lo ocurrido en cancha de Ferro Carril Oeste. Allí el histórico triunfo de Tres Llantas, por 1 a 0, gracias a la conquista lograda por Braian Cepeda, a los 25’ del primer tiempo. Un Tres Llantas que supo pegar en el momento indiciado y luego jugar de la manera que mejor lo hace, defendiendo y sin cometer errores. Ferro estuvo lejos de su mejor fútbol y lo pagó muy caro. Fue el Club Barrio Alegre quien tuvo fecha libre.

“Canario” puntero

En Tercera división es Monumental ahora el único líder del certamen tras su triunfo en tierras pellegrinense. El “Canario” derrotó por 2 a 0 a Atlético Pellegrini y quedó en lo más alto del campeonato. Otro de los que ganó fue Ferro Carril Oeste, por 3 a 0, ante Tres Llantas y el 1 a 0 de Huracán de Pellegrini contra Las Guasquitas. Fue empate en 1 entre Progreso y el FBC Argentino. Tuvo fecha libre Barrio ALegre.

La próxima

En Primera y Tercera división el certamen seguirá el próximo fin de semana con la cuarta fecha. El sábado, en el partido adelantado, Ferro carril Oeste recibirá a Atlético Trenque Lauquen y el domingo, FBC Argentino contra Tres Llantas, Monumental ante Barrio Alegre, Huracán de Pellegrini frente a Atlético Pellegrini en el clásico y Giat de Beruti frente a Las Guasquitas. Tendrá fecha libre el Club Progreso.

En Inferiores

En cuanto a lo ocurrido en las divisiones inferiores, en su tercera fecha, en la sexta división goleada de Monumental, por 6 a 0, sobre Atlético Pellegrini y el 3 a 0 de Huracán de Pellegrini ante Las Guasquitas. En quinta categoría, Monumental venció por la mínima diferencia al “Expreso” y victoria de Las Guasquitas ante los chicos del “Globo” y en cuarta, empate en 1 entre Atlético Pellegrini y Monumental y el 2 a 2 entre Las Guasquitas y Huracán. Restan resultados de los duelos entre Atlético Trenque Lauquen Giat de Beruti, en una fecha que, además, tuvo a Barrio, Argentino y Ferro, sin partidos.