“Hay mucha gente que está pensando en venirse a Trenque Lauquen y hay muchas empresas que alquilan propiedades. Es mucha la gente que viene de afuera y elige a Trenque Lauquen para desarrollar su profesión”, contó.

Desde su oficina ubicada en avenida Villegas 44, la martillera local Betina Arenas recibe diariamente a vecinos de Trenque Lauquen y a personas de distintos puntos de la provincia interesadas en realizar diversas consultas respecto de la posibilidad de comprar o alquilar un determinado bien inmueble.

Entrevistada por este medio, la profesional brindó un detallado panorama de la actualidad del mercado inmobiliario local del cual destacó su dinamismo y el importante movimiento económico, características que permiten que la ciudad se diferencie de otros puntos geográficos.

En este marco, aseguró que “Trenque Lauquen tiene una proyección a futuro increíble” y afirmó que se espera que, durante los últimos meses del año y en el inicio del 2022, se note una reactivación del mercado mucho más acentuada que la actual.

Inicios

Arenas contó cómo fue que un día comenzó a desarrollar esta profesión. “Me encanta vender, siempre me gustó la venta. Trabajé diez años en la Municipalidad de Trenque Lauquen y fue ahí donde comencé a interesarme por esta actividad. En el sector donde yo trabajaba iban los martilleros debido a que cuando se vende una casa debe registrase todo en el municipio a través de libros de deuda y yo hacía todos los oficios de propiedad. Y si bien en la Municipalidad estaba cómoda, no sirvo para tener jefe. Entonces empecé a estudiar esta carrera en la UTN y la carrera me encantó”, dijo antes de recordar que “cuando la terminé, hice las prácticas en lo del martillero Carlos Prono y él me contó que un colega podría llegar a precisar una secretaria y que yo podía empezar a trabajar con él y ver cómo se maneja toda esta parte inmobiliaria. Me contacto entonces con el corredor público Rubén Gancedo, quien es como mi padrino en esta profesión, y comencé a trabajar con él de mañana y de tarde. Y así empecé”. “Luego me matriculé y puse mi oficina en mi casa. Y el próximo mes de febrero va a ser un año que estoy en Villegas 44, porque un día dije que necesitaba un cambio para que la gente me conozca. En el centro me visitó más gente, me conoció más gente y la verdad que no me puedo quejar”, comentó.

Presente

Respecto del movimiento actual del mercado inmobiliario local, Arenas precisó que “en este rubro hoy no estamos bien, pero igual se trabaja. El año pasado yo cerré un año bastante positivo. A pesar de estar en pandemia, se trabajó más que este año, por lo menos en mi caso. No sé si es por la expectativa de las elecciones o porque la gente está ahorrando un poco más. Pero hay muchas propiedades a la venta y pocos alquileres”, dijo.

No obstante, la entrevistada contó que “consultas hay muchas, sobre todo de lotes por parte de muchísima gente de todos lados que se está viniendo. Trenque Lauquen tiene a futuro una proyección increíble. Hay mucha demanda de casas para alquilar, la mayoría de los llamados que tengo son por alquileres”.

En el mismo sentido, agregó que “hay mucha gente que está pensando en venirse a Trenque Lauquen, muchas empresas que alquilan propiedades para la gente que viene a trabajar como contadores y aquellos relacionados con la actividad agropecuaria. Ese panorama se ha abierto mucho. A mi local viene mucha gente de afuera que elige a Trenque Lauquen para desarrollar su profesión, porque, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, el distrito no está mal, tiene un nivel económico muy importante. Gente de La Plata o de Buenos Aires, o por trabajo o porque les gustó, viene a la ciudad. También están volviendo los estudiantes que se recibieron y vuelven a Trenque Lauquen para trabajar”.

Si bien en menor medida, Arenas contó que “también está el que se va, el que te dice ‘tomá mi propiedad, ponela a la venta que me quiero ir de la Argentina’”.

El futuro

“No es fácil el panorama de hoy, no tenemos ese aval de la venta rápida que teníamos hace un tiempo. Se traba, en primer lugar, por los valores. Por otro lado, ya no es negocio comprar propiedades y alquilarlas porque no hay rentabilidad debido al valor del alquiler y el costo de mantenimiento que requiere la propiedad”, afirma la profesional antes de expresar cuál es su percepción sobre lo que ocurrirá en los próximos meses: “Yo soy muy optimista y positiva -afirma-. Pienso que después de las elecciones vamos a tener un cambio, se van a abrir muchas puertas, quizás a través créditos hipotecarios. No obstante, tendríamos que bajar un poco los valores en Trenque Lauquen porque un lote no puede nunca salir lo mismo que un departamento de un ambiente o de dos ambientes. Entonces, si alguien se compra un lote para poder construir tiene que estar al alcance de toda la clase media, tanto para jóvenes solteros como para gente que quiere tener su vivienda y no la puede tener”.

Sobre el final, opinó que “yo veo que hoy la gente prefiere comprar dólares en lugar de invertir en ladrillos. Eso es lo que yo veo en el mercado. Faltan muchas propiedades para alquilar y muchas más van a faltar si van a traer nuevas carreras universitarias, además de las que ya hay. La gente debería dejar de vender y tener más propiedades para alquilar”.

Por último, comentó que, en lo que respecta a locales comerciales “es lo que más se está moviendo. Uno recorre la Villegas y no hay locales cerrados. También viene gente de afuera a alquilar un local e instalar su negocio. Eso está bueno porque le da vida a la ciudad”.