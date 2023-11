Trenque Lauquen tiene su Escuela de Muralismo y Arte comunitario

En un día muy especial para la cultura de Trenque Lauquen, otro más, y en un acto encabezado por el intendente Miguel Fernández quedó inaugurada el último sábado por la tarde en el Chalet de los Ingleses, en Brown nº 7, la Escuela de Muralismo y Arte Comunitario (EMAC), un espacio que se incorpora al corredor cultural del predio ferroviario, que se fue consolidando en estos últimos años partir de la política impulsada por la actual gestión municipal.

El acto contó con la presencia del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Alberto Rodríguez Mera; concejales; del director de Cultura y Educación, Guillermo Ruiz, entre otros funcionarios del equipo de gobierno; muralistas y artistas plásticos locales; representantes de instituciones intermedias, familias, y público en general.

La Escuela de Muralismo y Arte Comunitario tiene entre sus propósitos ser un referente del muralismo nacional e internacional, fortalecer a las y los muralistas locales a fin de potenciar sus capacidades para alcanzar niveles y estándares de calidad en la producción a nivel regional e internacional, y revalorizar y estudiar el patrimonio cultural que han legado maestros del muralismo nacional.

El nuevo espacio se suma a las numerosas actividades y propuestas vinculadas con el muralismo en Trenque Lauquen, que ha sido sea declarada por la Legislatura bonaerense como Capital Provincial de los Murales (Ley nº 15308).

En la flamante escuela se realizarán talleres de iniciación al muralismo, talleres libres semillero de creación plástica para niños y adolescentes, jóvenes y adultos, y la Diplomatura de Capacitación Muralística que está orientada fundamentalmente a actores sociales, y muralistas con o sin trayectoria.

“Un día muy especial”

“Hoy es un día muy especial, quizás de mis ocho años de gestión uno de los días más importantes para mí en lo personal, veo tantas caras amigas que voy a dejar que fluya el corazón porque creo que son de esos días en los que uno debe dejar brotar lo que tiene adentro y lo que siente”, comenzó diciendo el intendente Miguel Fernández, en su mensaje a la comunidad.

“Esto es parte de un largo proceso, en el que fuimos recuperando espacios públicos abandonados para tratar de concretar este Centro Cultural Urbano”, sostuvo Fernández, quien pidió potenciar este espacio y seguir apostando a la cultura “para que nuestros artistas, para que nuestra comunidad y para que el interior sea escuchado”.

Además de la proyección de un video sobre la historia reciente del muralismo en Trenque Lauquen, se escucharon palabras del coordinador de la EMAC, el artista Isaías Mata, quien agradeció a las autoridades: “Es un gran honor que me ha brindado Miguel (Intendente Fernández) de iniciar y poner la primera piedra para esta escuela”, señaló.

“Hoy nos convoca algo importante de la vida, nos convoca el arte, y eso es algo genial”, reflexionó el artista plástico para agregar que la creación de la Escuela de Muralismo “es algo histórico e inédito, no hay una provincia en el país, no hay una escuela en América Latina que tenga una escuela de muralismo; todavía no alcanzamos a dimensionar lo que realmente significa crear este espacio”.

También durante el acto se leyó una salutación del intendente electo, Francisco Recoulat, quien debido a compromisos asumidos con anterioridad no pudo asistir, a través del cual destacó la gestión y el compromiso del intendente Fernández en materia cultural, además de reconocer con precisas palabras la historia del muralismo local.

Entrega de murales

Luego del acto protocolar y palabras alusivas del Intendente Fernández y el coordinador de EMAC, el artista Isaías Mata, se realizó la entrega de murales a instituciones del medio. Estos trabajos son parte de un proyecto mediante el cual instituciones de la comunidad solicitaron los murales móviles que se realizaron en febrero pasado en el Galpón verde del predio ferroviario bajo el lema “Hermandad”.

Las instituciones que recibieron los murales de manos de los artistas fueron: Rotary Club Trenque Lauquen, Biblioteca Pública Rivadavia, Centro Complementario, Jardín n° 915, Escuela de Arte n° 1 (ex Polivalente de Arte), Escuela Secundaria n° 11, Jardín n° 905, Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen, Lipolcc, y Taller Protegido Peñi Hué.

Posteriormente se realizó el descubrimiento de la placa que dejó plasmado este importante momento en la institución, y que estuvo a cargo del Intendente Fernández, el director de Cultura y Educación, Guillermo Ruiz; el coordinador de la EMAC, Isaías Mata; y los muralistas Néstor “Naki” Martín y Germán Villamor. La placa dice lo siguiente: Inauguración Escuela de Muralismo y Arte Comunitario/ Municipalidad de Trenque Lauquen. Intendente Dr. Miguel A. Fernández. 25 de noviembre de 2023.

Y con el tradicional corte de cintas para dejar inaugurado el nuevo espacio, los presentes pudieron recorrer las instalaciones y visitar la muestra de los artistas locales montada en el interior del Chalet de los Ingleses.