Tras un retraso, los operarios del Taller Protegido comenzaron a percibir sus haberes

Luego de que se conociera la noticia de que a los operarios del Taller Protegido “Peñi Hué” se les adeudaba el mes de diciembre, desde la propia institución se informó a este medio que el pasado 1° de febrero comenzó a regularizarse esta situación.

Cabe indicar que los fondos destinados a la asistencia de los trabajadores del Taller se perciben en distintos porcentajes desde Provincia y Nación, y que se depositan en un caja especial con la que cuenta cada operario.

Por su parte, las autoridades de la entidad local sólo hacen un trabajo administrativo y organizativo, además de diferentes actividades para garantizar el buen funcionamiento del establecimiento y acompañar a sus trabajadores en lo que necesiten.

En alerta

No obstante esta última buena noticia, en áreas de discapacidad de todo el país hay alerta ante los cambios presupuestarios impulsados por el Gobierno Nacional y cómo afectarían a los beneficiarios, entre ellos los operarios del taller protegido Peñi Hué de Trenque Lauquen.

Es importante recordar que las federaciones que representan y trabajan por los derechos laborales de los más de 8.000 trabajadores con discapacidad de los talleres protegidos de producción habían publicado, a través de las redes sociales, que las asistencias “mensuales (actualmente la insignificante suma de $ 28.000) se depositaban entre el 16 y el 20 de cada mes”.

Y oportunamente habían señalado que “a la fecha aún ese beneficio no fue depositado, provocando un perjuicio más que considerable cuando hablamos que muchos son sostén de familia o aportan a la economía familiar tan vapuleada desde hace más de 12 meses”. “Solicitamos a las autoridades del Gobierno Nacional aceleren el pago adeudado del mes de diciembre 2023 y articulen todos los recaudos para evitar futuras demoras. Los trabajadores con discapacidad de los talleres protegidos no pueden ser variable de ajuste de ningún gobierno. La ‘voluntad política’ se demuestra con acciones concretas”, habían indicado en el comunicado.