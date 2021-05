Tras un pedido argentino, el Club de París prorrogaría el vencimiento de deuda

El Club de París concedería a la Argentina una prórroga para el pago de USD 2.400 millones que vence este mes. Según medios internacionales especializados en economía, el grupo de naciones acreedoras permitiría que el país incumpla ese vencimiento a cambio de alcanzar “ciertas condiciones”.

Según publicó Bloomberg, el Club “evitaría que Argentina entre en default si no cumple con el pago del 31 de mayo con la esperanza de que el país pueda reestructurar un crédito de US$45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas. Un acuerdo con el FMI podría no llegar hasta después de las elecciones de medio término de Argentina a finales de este año, dijo la persona, que no especificó las condiciones que exige el grupo”.

Fuentes de la delegación argentina que acompañan la gira del presidente dijeron en Roma que la Argentina aguarda una respuesta al pedido formal que se le hizo al club de acreedores. “Enviamos una carta, esperamos una respuesta positiva, cuando antes mejor. Y si no fuese antes, la voluntad de buscar un acuerdo es clara. No es lo mismo dejar de pagar si no está encaminado algún tipo de acuerdo”, dijeron.

En el Gobierno dicen que el foco de la estrategia oficial apunta a la respuesta del Club de París a un pedido que hizo el ministro Martín Guzmán para lograr una “ventana de tiempo” con el propósito de “poder estructurar mejor” las condiciones de pago con ese grupo de países acreedores. En concreto, el ministro pidió que el vencimiento del 31 de mayo se demore y según dicen a su lado, tiene expectativas de que eso ocurra.

Así y todo, aunque no haya una respuesta positiva antes de esa fecha, el Gobierno no entrará en default porque la fecha tope es recién el 31 de julio, ya que el programa con el Club de París tiene 60 días de gracia.

De acuerdo con la versión de Bloomberg, la secretaría del Club de París “se negó a comentar, citando su política de no discutir públicamente las negociaciones en curso” cuál sería el nuevo plazo para el pago

El presidente Alberto Fernández, extendió su gira europea para reunirse con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, este viernes en Roma en un intento por conseguir apoyo para una demora y renegociaciones con el FMI. Argentina solicitó formalmente al Club de París más tiempo para realizar el pago y espera recibir una respuesta antes de fin de mes.

“Discutimos la situación de la Argentina, y la situación de América Latina y el mundo, y discutimos cómo podemos seguir trabajando de manera constructiva para comprometernos en avanzar hacia un programa”, sostuvo Georgieva al concluir la reunión. (DIB)