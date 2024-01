Tras las tormentas, ya se retiraron más de 50 árboles

Personal de la Dirección de Espacios Verdes del Municipio, a cargo de Germana Cuniberti, continuó trabajando arduamente durante los últimos días en distintos sectores de la ciudad cabecera cortando ramas quebradas de los árboles, retirando ejemplares que están en mal estado, e intensificando las tareas de limpieza después de las tormentas de viento y lluvia que se registraron el sábado 16 y domingo 24 de diciembre y que provocaron graves daños.

La funcionaria a cargo del área señaló al respecto: “Aún no tenemos el dato de cuántos árboles hay que retirar porque continuamos haciendo el relevamiento. Lo que sí podemos confirmar es que después de las dos tormentas que tuvimos en la ciudad llevamos sacados más de 50 árboles enteros entre lo que es arbolado de veredas, ramblas, plazas y parques”.

Y añadió que la verdad es que todavía no se sabe cuántos más hay que sacar porque se están haciendo evaluaciones. “Hay veces que vamos a ver algun árbol con una rama quebrada y advertimos que el árbol entero está en malas condiciones. Por ende se retira. Por tal motivo no tenemos el dato certero de cuántos son los que faltan retirar”, indicó.