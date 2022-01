Tras las lluvias regresa el fútbol a Atlético TL

Para el Torneo Nocturno de Fútbol Once que se juega en cancha de Atlético Trenque Lauquen las lluvias complicaron el buen accionar durante la pasada semana. Solo un día pudo jugarse, en la noche del miércoles, pero el lunes y el pasado viernes, fue imposible llevar adelante los enfrentamientos. Hoy regresa el certamen, con algunas modificaciones de fixture.

El campeonato ya entra en la recta final de la fase regular, donde “los cuatro primeros de cada zona clasificarán a la siguiente instancia. Para la clasificación final, en caso de empate en puntos, se definirá por diferencia de goles, si la igualdad persistiese se definirá por la cantidad de goles a favor, de continuar la igualdad se tendrá en cuenta el resultado del partido entre ellos, si aún se extendiese la igualdad se tendrá en cuenta la mejor ubicación en la tabla de Fair Play. En caso de persistir la igualdad se decidirá por sorteo” dice el reglamento oficial.

En cuanto a las “Sanciones disciplinarias”: Tarjetas Roja, Amarilla y Azul. La tarjeta azul se saca en caso de que el árbitro crea necesario que un jugador de un equipo debe ser cambiado por un suplente, por alguna falta que cometió. En caso de haber doble amarilla en un mismo partido, se sacará tarjeta azul también al jugador. En la fase de grupos el jugador que acumule 3 tarjetas amarillas será suspendido por 1 partido; quien acumule 5 tarjetas amarillas será suspendido por 2 fechas.

Con dos zonas de cinco equipos las mismas están conformadas así:

Zona A: El Batacazo, HB Construcciones, Los Colonos, Family Sport y Aguadas La Unión; y Zona B: Barrio Ale, MC Fly, Carnicería Germán, Carnicería Pilu y GP Servicios Agropecuarios.

Después de la fase de grupos llegarán los cuartos de final, con días a definir, pero sí ya se especificó cómo serán los cruces. A saber: 1° Zona A vs. 4° Zona B; 3° Zona A vs. 2° Zona B; 1° Zona B vs. 4° Zona A; y 3° Zona B vs. 2° Zona A. Las semifinales serán: Ganador 1 vs. ganador 2 y ganador 3 vs. ganador 4, para llegar así, en el mes de febrero a la final.

Nuevo fixture

Esta semana el fixture llegará con modificaciones. Hoy, a las 20.30 en el primer duelo de la noche, siempre con entrada libre y gratuita, Carnicería Pilu FC ante Barrio Ale y a las 22 horas, Carnicería Germán ante GP Servicios Agropecuarios. Tendrá fecha libre Mc Fly.

Seguirá todo el miércoles con Famfily Sport vs. HB Construcciones; y Aguadas La Unión vs. El Batacazo, quedando libre el equipo de Los Colonos; y el viernes, Mc Fly vs. GP Servicios Agropecuarios y Carnicería Pilu FC vs. Carnicería Germán, libre el equipo de Barrio Ale.