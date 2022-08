Tras la reunión con la Mesa de Enlace, Bahillo adelantó modificarán el “dolar soja”

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aseguró hoy que el gobierno modificará el mecanismo cambiario conocido como “dólar soja” será modificado para mejorar la accesibilidad de los productores rurales, aunque descartó que se modifique la paridad a la que se realicen las transferencias. Al mismo tiempo, admitió que hasta ahora esa medida no dio resultados.

En declaraciones Radio Provincia, Bahillo dijo que “no ha habido mucha liquidación con este sistema. Hubo una semana donde más allá de esta herramienta había cuestiones que la excedían y no había liquidación. La herramienta no está teniendo muchas liquidaciones y por eso los productores plantearon que no es de fácil acceso, es burocrática y tomamos el tema y nos comprometimos a analizarlo”, señaló.

En ese mismo sentido consideró que “la herramienta se puede mejorar para darle accesibilidad a los productores. Se mantendría en el actual esquema, pero modificaríamos el mecanismo administrativo”.

Por otro lado, ratificó que por el momento no habrá modificaciones en las retenciones: “Todos entendemos que las retenciones se van a sostener, es imposible modificar hoy por la situación de las cuentas públicas del país el tema de las retenciones. No hay cambio en el esquema de retenciones”.

Asímismo, también apuntó que no habrá modificaciones al tipo de cambio ya que “una devaluación lo único que genera es agravar la pobreza, no es por ahí la salida. No amerita que no evaluemos algunas cuestiones, pero no hay modificaciones al tipo de cambio”.

En cuanto a la modificación del cupo exportable para el sector ganadero señaló: “El objetivo es aumentar las exportaciones e ir sacando el cupo a largo plazo, no hay que ser dogmáticos sino responsables, administrar las cuotas que nos permitan garantizar el funcionamiento de otras cadenas y del mercado interno”.

Bahillo enfatizó que para él el campo “nunca fue” un enemigo político y calificó de “positiva” la reunión que mantuvo, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, con los representantes de la Mesa de Enlace. “A través del diálogo y la búsqueda de consensos vamos a ir dando respuestas a las cuestiones que las entidades nos plantearon” sostuvo el funcionario.

En este sentido, Bahillo destacó que “en la semana analizaremos con los técnicos de la Secretaría las distintas cuestiones tratadas en la reunión, y después mantendremos un encuentro con los equipos técnicos de las entidades”.

Al respecto, el secretario afirmó que “el sector es muy dinámico y de vital importancia por su eficiencia productiva, y nuestro objetivo es que alcance su mayor desarrollo”. (DIB)