Tras el descanso, se inicia hoy la tercera semana del Reencuentro

Se viene otra semana cargada de actividades deportivas de la mano de la edición 2021 de las Olimpíadas del Reencuentro y de la Juventud.

Tras lo que fue el descanso obligado de sábado y domingo, esta tarde vuelven las actividades a los predios del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” y el Foot Ball Club Argentino, con la presencia del voley, beach voley y hockey, además a la espera del debut de los restantes deportes, repasamos hoy lo ocurrido en la noche del viernes, jornada que dio fin a la segunda semana deportiva.

La semana se cerró con el hockey donde hubo victorias de FBC Argentino (categoría Sub16), Club Nuevo Trenque Lauquen y Las Estudiantes (categoría Mayores), y en Beach voley femenino, de Y si me tomo una Cerveza, Las Koalas, 30 de Agosto y un doble triunfo de Las Agustinitas.

Quizás en las chicas que forman parte de Club Nuevo Trenque Lauquen pueda sintetizarse el espíritu de las Olimpíadas: son ex jugadoras de distintos clubes (FBC Argentino, Barrio Norte de América, Ferro y Barrio Alegre, entre otros) que se juntaron para reencontrarse en la práctica de un deporte que algunas jugaron durante muchos años y otras siguen haciéndolo. Y esto mismo se puede palpar en otros equipos, de otras disciplinas. En la categoría Sub16 las chicas del “Decano” superaron por 4 a 2 a Barrio Alegre; y en mayores, Club Nuevo se impuso a Locomotora Verde por 5 a 2 y Las Estudiantes que le ganó, por 4 a 0, a Saque del Medio.

En el beach voley femenino, Y si me tomo una Cerveza derrotó a Ni un Fósforo, por dos sets a uno (parciales 17/21, 21/19 y 10/9); Las Koalas se impuso a Las Bichotas, por dos sets a cero (parciales 21/10 y 21/5); Las Agustinitas superó a Las Mamut, por dos sets a cero (parciales 21/14 y 21/15); además 30 de Agosto 2021 le ganó a Fusión Femenina, por dos sets a cero (parciales 21/6 y 21/14) y por último, Las Agustinitas que derrotó a 30 de Agosto, por dos sets a cero (parciales 21/15 y 21/16).

El programa

En la reanudación de las competencias pautada para esta tarde, habrá en la cancha de Argentino, desde las 19.15, una nueva fecha de hockey sobre césped femenino, con tres partidos, mientras que en el Polideportivo se jugará otra jornada del torneo de beach voley femenino.

Las chicas del hockey tiene este programa, a las 19.15 en juveniles Ferro Carril Oeste contra Atlético Pellegrini, y en mayores a las 20.45 Treinta de Agosto ante Las Matreras y a las 22.45, Argentino frente a Las Lechuzas (ver formaciones). Adelantamos también la jornada del martes, a las 19.15 en juveniles Argentino contra Atlético Pellegrini; y en mayores, a las 20.45 Las Rosalías ante Atlético Rivadavia y a las 22.45 Locomotora Verde frente a Las Estudiantes.

Mientras que en el beach voley femenino, esta noche, a las 20 horas se jugará el primer partido entre Y Si me tomo una Cerveza y Las Koalas; a las 20.45, Ni un Fósforo contra Las Bichotas; luego a las 21.20 el duelo entre Las 2021 y Virus 21; y a las 22 horas: Unión vs. Sin Cocción.

Para mañana más deportes, ya que habrá actividad en voley femenino, a las 20.45: Los Gatos vs. Las Panteras; y 21:45: Argentino vs. Las Lechuzas; y en beach voley masculino, a las 20 horas: Los Picantes vs. Resto Vóley; 20.45: Quien dijo Mía vs. Aston Birra; 21.20: Cocoon vs. Osvaldos y 22 horas: Los Mielsitas vs. Aumento 2 x 300.

La edición actual de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud se desarrolla en el marco de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 bajo normas de protocolo de bioseguridad, para preservar la salud de los participantes, explicó la Dirección de Deportes municipal, organizadora del evento.