Tras el acuerdo paritario, el salario de un trabajador municipal de la categoría inicial será de $113.237

El pasado jueves el gobierno municipal y los gremios que nuclean a los trabajadores municipales acordaron un aumento salarial del 25% a partir de septiembre que comenzará a percibirse a partir de octubre. Tras el aumento obtenido, Antonio Covino, dirigente de la Asociación de Trabajadores Municipales, uno de los sindicatos que junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) participaron de la negociación, se refirió al acuerdo paritario logrado y, además, señaló que las entidades gremiales solicitaron el pago del bono de $60.000 pagadero en dos veces dispuesto por el Ejecutivo Nacional ante lo cual el municipio se comprometió a gestionar ante provincia fondos “no reembolsables” para el pago del mismo.

Negociación

En primer lugar, el representante de la Asociación de Trabajadores Municipales, Antonio Covino, señaló que “fuimos a la reunión y dejamos hablar al municipio, el ejecutivo nos ofreció un 5% más de lo acordado y dijeron que no al bono porque era reintegrable y, a su vez, se nos iba a mezclar con la paritaria, iba a cuenta de paritaria. Hablaron y nosotros pedimos un 30% para septiembre y a su vez el pago del bono”

Y añadió que “se comprometieron a gestionar el bono de los 30 mil pesos con Provincia. Nos contaron que la Provincia tiene una deuda con la Municipalidad. Y además acordamos sentarnos en los primeros días de octubre para ver resultados de lo pautado”.

Por otra parte, Covino remarcó que, más allá del aumento del 25% obtenido “nunca vamos a quedar satisfechos porque fue menos de lo que pedíamos”.

Y agregó que “los salarios de los municipales nunca alcanzan porque la medida nuestra es el supermercado. En noviembre nos vamos a juntar para el final de año. Hoy llegamos al 124,5% anual global. Tenemos un coeficiente que no nos permite que las categorías mas bajas tengan un porcentaje mayor de aumento que el resto de las categorías. Y la suma fija no la queremos porque a los jubilados no les repercute”.

Bono

Respecto al cobro del bono dispuesto por el Ejecutivo Nacional, el dirigente sindical señaló que “está el compromiso para la gestión del bono, si no en noviembre tendríamos que acordar otro porcentaje de aumento. Desde el 2016 pactamos con el intendente de pagar en noviembre seis sueldos a los 30 años y el 25% de categoría dos al premio del municipal que es de 31 mil pesos que se va a pagar a fines de noviembre”.

Escalas

En este marco, a partir del nuevo acuerdo paritario la escala de salarios municipales para las distintas categorías quedo configurado de la siguiente manera: Categoría 1, $113.237,70; Categoría 2, $124.561,47; Categoría 3, $135.885,24; Categoría 4, $158.532,78; Categoría 6, $169.856,55; Categoría 7, $192.504,09; Categoría 8 bis, $226.475,4; Categoría 9, $237.799,17; Categoría 10, $254.784,825; Categoría 11, $283.094,25; Categoría 12, $322.727,445; Categoría 13, $368.022,525; Categoría 14, $ 441.627,03; Categoría 15, $481.260,225; Categoría 16, $520.893,42 y Categoría 17, $566.188,5.