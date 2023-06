Torneo Newcom “Súper 4”

El gimnasio del Polideportivo local verá nuevamente actividad de la mano del newcom pero esta vez con un Torneo “Súper 4”. El evento se llevará a cabo hoy desde las 10 con el acompañamiento de la Dirección de Deporte del Municipio.

De la competencia participarán equipos de Trenque Lauquen y otras localidades que están inscriptos en las cuatro categorías intervinientes (+70 +60, +50 y +40). El arbitraje estará a cargo de Federico Navas, Eduardo Toledo y Oscar Puras, con la participación de la Escuela Municipal de Árbitros.

“La idea es hacer un pre-encuentro para que los equipos que viajan al Nacional de Malargüe (categorías +50 y +40) en Mendoza y los que van a los Juegos Bonaerenses 2023 (+60 y +70) puedan entrenar y llegar mejor a estas dos competencias importantes”, comentó el profesor Eduardo Toledo.

Los horarios

En categoría +70, a las 11.30, jugarán Correcaminos vs. Anay; 12.15 Los Toldos vs. Combinado; a las 14.30 horas Correcaminos vs. Combinado; a las 15.15 Anay vs. Los Toldos; a las 17.30 Correcaminos vs. Los Toldos y 18.15 Anay vs. Combinado.

En categoría +60, a las 10 horas, Trenque Lauquen vs. Anay; a las 10.45, 9 de Julio vs. Coronel Suárez; desde las 13 horas Trenque Lauquen vs. Coronel Suárez, a las 13.45 Anay vs. 9 de Julio; a las 16 jugarán Trenque Lauquen vs. 9 de Julio y a las 16.45 el duelo entre Anay vs. Coronel Suárez.

En categoría +50, a las 10 horas Aguadas Luppi vs. Lamadrid; 10.45 el partido 9 de Julio vs. Anay; a las 11.30 Aguadas Luppi vs Anay; desde las 12.15 Lamadrid vs. 9 de Julio; a las 16 horas Aguadas Luppi vs. 9 de Julio y desde las 16.45 Lamadrid vs. Anay.

Por último, la categoría +40, desde las 13 horas, con Anay vs. Poli; a las 13.45 Los Pitufos vs. Lamadrid; desde las 14.30 Lamadrid vs. Anay; a las 15.15 Los Pitufos vs. Poli, a las 17.30 Los Pitufos vs. Anay y desde las 18.15 Lamadrid vs. Poli.