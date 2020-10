Tojo muy crítico con el radicalismo local “se busca bajar la lista opositora”

Ricardo Tojo es un histórico dirigente del radicalismo. Fue diputado, senador y presidente del Comité. En el último tiempo, salió del ostracismo que se había autoimpuesto y se convirtió en una voz crítica en el seno partidario porque cuestiona a los dos sectores locales en pugna y porque propone a nivel nacional abandonar la coalición con el PRO.

En un mano a mano con este diario, Tojo habló de todo y aclaró que “no está retirado” de la política.

-En este tiempo se ha mostrado crítico de la interna radical

-Crítico de la conducción del partido y la orientación que ha tomado el partido. Entendí que no estaba mal hacer una alianza en el 2015 para recuperar el poder y porque debíamos de cualquier manera terminar con la corrupción y orientar el país hacia una salida que significara un bienestar para todos y evitar un deterioro similar al de Venezuela.

Pero fracasó Macri y la participación del radicalismo fue casi nula, Macri usó al partido para llegar al poder y nunca nos dio participación. Fue tal el fracaso de Macri que vuelve Cristina, por eso creo que debemos diferenciarnos de la derecha, nosotros no somos de derecha. Siempre fuimos el límite de la derecha. La historia lo indica así, no me puedo olvidar que la Rural silbó a Alfonsín y hoy son aliados en JXC.

-Su discurso es casi en soledad, no se percibe una autocrítica tan profunda desde adentro.

-Los políticos en funciones no tenemos autocrítica y los que estamos afuera no aparecemos en los medios. El PRO seguirá usando al radicalismo como una escalera para llegar al poder y se desalienta a los radicales que creyeron que éramos un partido progresista y que estábamos al lado de la gente y no al lado de la derecha.

-El radicalismo siempre paga las facturas más altas a la hora de hacer las coaliciones.

-Muchos correligionarios me dicen que sin esta alianza no se hubieran alcanzado intendencias o gobernaciones que están en manos de radicales, eso es verdad, pero hay que ver si eso sirve para el partido o solo para tomar cargos. Yo no veo hoy un debate de ideas en el partido, ni para qué queremos llegar al poder.

-¿Cómo ve al radicalismo de Trenque Lauquen?

-Lo veo con preocupación, me pareció raro que se pudiera alcanzar una lista de unidad, nosotros hemos conducido el radicalismo durante 30 años. Siempre hubo internas, siempre hubo oficialismo y oposición, en aquel entonces la oposición era Pepe Font. Durante la gestión de Barracchia tuvimos absoluta mayoría en el HCD porque se ganaban las elecciones con altísimos índices de votos y nosotros nunca usamos esa inmensa mayoría para dejar afuera a la oposición partidaria, es más el presidente del HCD siempre fue Jorge Lamelo que era del grupo de Pepe Font.

El vicepresidente era siempre de la oposición, en mi caso estuve con Luis Núñez. Es decir tenían participación y cargos. Lamelo eran muy crítico de la gestión de Barracchia, que creo fue de las mejores gestiones municipales de la historia, sin embargo Lamelo y con buen criterio y con todo derecho planteaba críticas pero siempre fue concejal por nuestro partido.

Entonces me llama la atención que no puedan hacer una lista. Ahora está claro que no quieren internas, que quieren bajar a la lista opositora, están llamando a los afiliados que avalaron la lista de Pierina Danda para ver si firmaron. Es una investigación muy rara esa, nunca antes se hizo. Es raro además porque los candidatos no tienen acceso a las listas de avales de los otros candidatos porque es una documentación que tiene la Junta Electoral.

-Es grave lo que está diciendo porque se decía que era al revés, que los vecinos denunciaron que les falsificaron las firmas.

-No te quepan dudas que no es así. Lo del vecinos Speranza no tiene ninguna posibilidad que él sepa que está en una lista de avales si alguien no lo llama para avisarle. Además conozco a dos personas que me dijeron que los llamaron para ver si la firma es de ellos, la gente ahora tiene miedo. Esto nunca pasó desde 1983 hasta acá.

En mi época los debates eran ideológicos no personales. Los debates son lindos, generan reuniones interesantes y no hay que desprestigiar, porque si gana la interna tenemos que hacer campaña para que la gente lo vote.

-¿Está retirado de la política hoy? ¿cómo se ve en el futuro?

-No estoy retirado. Estoy atento a todo lo que sucede, estoy esperando que podamos tener una reunión en el partido para expresar mis preocupaciones, siempre pensé que había que hacerlo adentro. Hoy no participo porque no estoy de acuerdo con ninguno de los dos sectores en puja, no estoy de acuerdo con la apertura del bloque y con las actitudes personalistas. No estoy cómodo con ninguno de los dos, por eso estoy acá y esperando que el radicalismo se recupere porque el país lo necesita.

Nuestro país tiene que tener 2 partidos progresistas, Alfonsín decía que la democracia es la lucha por la igualdad, pero la igualdad para arriba no para abajo que hoy tenemos 50% de pobres.

-¿Hay riesgo que la grieta le allane el camino a la antipolítica?

-Si, claro. Por eso me opongo a ser furgón de cola del PRO. Todos tenemos que reflexionar. Yo siempre coincidí con las ideas del peronismo porque pertenecemos al mismo origen; pero un país no puede funcionar con niveles de corrupción tan altos, en esto nos tenemos que poner de acuerdo la mayoría de los peronistas son honestos entonces tenemos que ponernos de acuerdo todos en erradicar la corrupción, así se recuperará el peronismo y nosotros los radicales también.