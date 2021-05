Todo lo que hay que saber sobre los permisos para circular y su gestión

Ante las nuevas medidas de cuidado anunciadas por el presidente Alberto Fernández a implementarse durante nueve días desde el sábado, muchos ciudadanos tendrán dudas sobre los permisos de circulación necesarios para llevar entre el 22 y el 30 de mayo.

Los permisos gestionados por personas que se dedican a actividades esenciales quedarán activos y no es necesario volver a tramitarlos. No obstante, los correspondientes a actividades no esenciales se darán de baja. Hay que volver a tramitarlos argentina.gob.ar/circular. Los permisos especiales solicitados de 24 y 48 horas también se darán de baja y pueden volver a tramitarse.

En tanto, los permisos de escolaridad presencial también se darán de baja. Podrán volver a tramitarse en argentina.gob.ar/circular.

Asimismo, los permisos de vacaciones se darán de baja y no se podrán volver a tramitar.

El transporte público está reservado para quienes cumplen tareas esenciales. El listado puede consultarse en: argentina.gob.ar/circular/actividades-permitidas.

Para tramitar los permisos es necesario contar con la última versión del DNI y ante alguna duda, se puede consultar qué hacer en bit.ly/MesaDeAyuda-CUHC.

Quienes ya tengan su permiso activado pueden mostrarlo a través de la aplicación CuidAr, de la página Mi Argentina, pueden descargarlo de la web al celular o llevarlo impreso en papel. (DIB) ACR